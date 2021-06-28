Швейцария в серии пенальти сенсационно обыграла Францию и вышла в 1/4 финала Евро-2020

Встреча, проходившая на стадионе «Националь» в Бухаресте, завершилась со счётом 3:3 в основное время. В серии послематчевых пенальти со счётом 5:4 победили швейцарцы. Решающий удар с 11-метровой отметки не забил Киллиан Мбаппе.
В составе сборной Швейцарии дубль на счету Хариса Сеферовича, ещё один мяч забил Марио Гавранович. У Франции дважды отличился Карим Бензема, отметившийся на 58-й и 59-й минутах. Также отметился Поль Погба.
В дебюте второго тайма при счёте 1:0 игрок сборной Швейцарии Рикардо Родригес не реализовал пенальти.
В четвертьфинале Евро-2020 Швейцария сыграет с Испанией. Матч состоится в Санкт-Петербурге 2 июля.
Ранее Испания в дополнительное время обыграла Хорватию и вышла в четвертьфинал Евро-2020.