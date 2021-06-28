Испания в дополнительное время обыграла Хорватию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

В матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу сборная Испании одержала победу над командой Хорватии.

В матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу сборная Испании одержала победу над командой Хорватии.

Встреча, проходившая на стадионе «Паркен» в Копенгагене, завершилась со счётом 5:3 в пользу испанцев.

Основное время матча завершилось со счётом 3:3. На 20-й минуте игрок сборной Испании Педри отметился автоголом, после чего его партнёры трижды поражали ворота соперника. Отличились Пабло Сарабия, Сезар Аспиликуэта и Ферран Торрес. Однако на 85-й и 2-й добавленной минутах Мислав Оршич и Марио Пашалич забили по мячу и сравняли счёт.

Итоговый счёт в первом экстра-тайме установили Альваро Мората и Микель Оярсабаль.

В четвертьфинале Евро-2020 Испания встретится с победителем встречи Франция — Швейцария. Матч пройдёт 4 июля в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что сборная Испании впервые с 2018 года пропустила больше двух мячей.