Русский след: Чехия сенсационно выбила Нидерланды с Евро-2020

Сборная Чехии сенсационно обыграла Нидерланды в 1/8 финала Евро-2020. С 55-й минуты голландцы были вынуждены действовать в меньшинстве после удаления центрального защитника Маттейса де Лигта. Российский судья Сергей Карасёв вначале показал футболисту жёлтую карточку, но после просмотра повтора поменял решение. В неполных составах подопечные Ярослава Шильгавы отличились дважды. Сначала Томаш Голеш поразил ворота соперника после подачи штрафного, а затем Патрик Шик забил свой четвёртый мяч на турнире.

Сборная Чехии сенсационно обыграла Нидерланды в 1/8 финала Евро-2020. С 55-й минуты голландцы были вынуждены действовать в меньшинстве после удаления центрального защитника Маттейса де Лигта. Российский судья Сергей Карасёв вначале показал футболисту жёлтую карточку, но после просмотра повтора поменял решение. В неполных составах подопечные Ярослава Шильгавы отличились дважды. Сначала Томаш Голеш поразил ворота соперника после подачи штрафного, а затем Патрик Шик забил свой четвёртый мяч на турнире.

Нидерланды в роли фаворита

Матч сборных Нидерландов и Чехии в 1/8 финала чемпионата Европы стал особенным для некоторых российских болельщиков. Дело в том, что его обслуживала бригада Сергея Карасёва. Арбитр отработал две игры группового этапа (Италия — Швейцария и Германия — Венгрия), после чего получил новое назначение.

При этом рефери досталась не самая простая встреча. С одной стороны, оранжевые считались явными фаворитами. Они выиграли все три противостояния на групповом этапе и забили восемь мячей. С другой, чехи показали себя неуступчивой командой на этом турнире. Они одержали победу над Шотландией, разошлись миром с действующими вице-чемпионами планеты хорватами и с минимальным счётом уступили Англии.

Подопечные Ярослава Шильгавы вовсе не собирались сдаваться под напором маститого оппонента. Тем более любители статистики вспомнили, что в последний раз голландцы забивали восемь и больше голов на групповом этапе Евро в 2008-м. Тогда они разгромили Италию и Францию, но закончилось всё провалом — сенсационным поражением от России в четвертьфинале.

Было понятно, что чехи в Будапеште сыграют от обороны, а впереди будут рассчитывать на мощного Патрика Шика, который к отчётной игре уже трижды отличился на первенстве континента. Разумеется, он вышел на поле с первых минут. А вот спартаковец Алекс Крал вновь остался в запасе. После поединка с Шотландией Шильгавы не жалует футболиста. Ожидаемо начал встречу на скамейке запасных и его партнёр по команде Квинси Промес.

Франк де Бур удивил лишь выбором нападающего. Фактурному Ваутеру Вегорсту он, как и в матче с Северной Македонией, предпочёл быстрого и лёгкого Дониэлла Малена, который в последних двух матчах отдал по голевой передаче.

Бронебойная оборона Чехии

С первых минут стало понятно, как именно сборная Чехии собирается сдерживать превосходящего в классе соперника. Подопечные Шильгавы организовали высокий прессинг и максимально плотно оборонялись, не оставляя ни сантиметра свободного пространства.

Также по теме Удачные замены: как Италия в дополнительное время вырвала победу у Австрии на Евро-2020 Сборная Италии в напряжённом матче обыграла команду Австрии и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу. Основное время...

Эта тактика в первом тайме полностью работала. Голландцы больше владели мячом, но не могли добраться до чужой штрафной. Через центральную зону сделать это было практически нереально. Защитники Ондржей Челустка и Томаш Калас наряду с опорниками Томашом Голешем и Томашом Соучеком ничего не позволяли сделать оппоненту. Мемфису Депаю и Жоржиньо Вейналдуму приходилось буквально с боем получать каждую передачу, и времени подумать им не давали.

Чуть больше пространства появлялось у сборной Нидерландов на флангах, особенно на правом, где действовал Дензел Дюмфрис. В одном из эпизодов он ушёл от подката защитника, ворвался в штрафную и практически от лицевой выполнил прострел на Малена. Томаш Вацлик бедром успел парировать мяч. А чуть раньше вратарь неудачно сыграл на выходе и едва не помог тому же Малену убежать на пустые ворота. Больше моментов у фаворита не было. Не помогали и угловые, которых коллектив де Бура подал за первые 45 минут целых шесть.

Чехи же не отсиживались в обороне и при первой возможности организовывали быстрые контратаки. Смотрелись они куда острее подходов соперника. Например, в середине первого тайма Соучек с близкого расстояния едва не перевёл мяч головой в сетку после прострела с правого фланга. Затем Шик из-за пределов штрафной пробил в руки Мартену Стекеленбургу.

Наконец, самый опасный шанс упустил Антонин Барак. Он оказался прямо перед голкипером и метров с десяти наносил удар в дальний угол. Лишь в последний момент ногу успел подставить Маттейс Де Лигт.

Два гола в большинстве

На второй тайм голландцы вышли полными решимости наконец решить чешскую оборонительную загадку. Они включили высокий прессинг в попытках заставить соперников ошибаться.

И тут же у них действительно появилась возможность склонить чашу весов в свою пользу. Мален после аккуратной скидки Депая пяткой каким-то чудом просочился между двумя защитниками и вышел один на один с Вацликом. Но нападающий начал бесхитростно обыгрывать оппонента, и Томаш нейтрализовал угрозу, бросившись в ноги. Депай на добивание не успел.

А уже буквально через минуту игру «оранжевым» полностью сломало удаление де Лигта практически на ровном месте. Футболист возле угла чужой штрафной, казалось, уверенно сдерживал Шика, но потерял равновесие и упал. Ему пришлось играть рукой, чтобы не позволить лучшему бомбардиру чехов убежать в штрафную.

Карасёв поначалу ограничился жёлтой карточкой, но после совещаний с коллегами на VAR отправился смотреть повтор. Вердикт оказался неутешительным для сборной Нидерландов — прямое удаление. Так фаворит матча остался в меньшинстве. Де Бур же не стал выпускать ещё одного центрального защитника, а перешёл на схему с двумя и бросил в бой Промеса вместо Малена.

Особых дивидендов это не принесло. Оставшись в большинстве, чехи забрали мяч под свой контроль и постепенно увеличивали давление на обескровленную оборонительную линию. Гол в такой ситуации был лишь вопросом времени. Забить подопечным Шильгавы помогло стандартное положение. Голеш после аккуратной скидки Калаша головой отправил мяч в пустой угол.

Теперь уже голландцам нужно было забивать, и де Бур пошёл ва-банк. Одного за другим он бросил в бой Вегорста и Стивена Бёргейса. На мгновение его подопечные даже перехватили инициативу. Но чехи моментально остудили пыл соперника целым рядом опасных контратак.

В конечном итоге одна из них закончилась голом. На 80-й минуте Голеш на дриблинге ворвался в чужую штрафную и с её левой кромки спокойно покатил мяч под удар Шику. Патрик уверенно пробил в ближний угол без шансов для Стекеленбурга и отметился четвёртым голом на турнире.

После этого всё было кончено. Нидерланды по инерции продолжали атаковать, но так и не сумели нанести ни одного удара в створ во втором тайме. Андердог тактически обыграл фаворита и сотворил первую громкую сенсацию в плей-офф Евро. Более того, чехам по силам пробиться и в полуфинал, ведь в следующем раунде они сыграют с датчанами.