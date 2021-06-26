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27 июня
Удачные замены: как Италия в дополнительное время вырвала победу у Австрии на Евро-2020
Сборная Италии в напряжённом матче обыграла команду Австрии и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу. Основное время встречи завершилось без забитых мячей, а по итогам овертаймов победу одержали подопечные Роберто Манчини — 2:1. Голы на свой счёт записали вышедшие на замену Федерико Кьеза, Маттео Пессина и Саша Калайджич. Таким образом, скуадра адзурра не уступила в 31-м матче подряд и установила новый рекорд страны по продолжительности беспроигрышной серии.
Удачные замены: как Италия в дополнительное время вырвала победу у Австрии на Евро-2020
  • Футболисты сборной Италии Маттео Пессина и Жоржиньо
  • РИА Новости
  • © CARL RECINE
Удачные замены: как Италия в дополнительное время вырвала победу у Австрии на Евро-2020
  • Футболисты сборной Италии Маттео Пессина и Жоржиньо
  • РИА Новости
  • © CARL RECINE
Сборная Италии в напряжённом матче обыграла команду Австрии и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу. Основное время встречи завершилось без забитых мячей, а по итогам овертаймов победу одержали подопечные Роберто Манчини — 2:1. Голы на свой счёт записали вышедшие на замену Федерико Кьеза, Маттео Пессина и Саша Калайджич. Таким образом, скуадра адзурра не уступила в 31-м матче подряд и установила новый рекорд страны по продолжительности беспроигрышной серии.

Встреча между Италией и Австрией обещала стать одной из самых ожидаемых на стадии 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, если оставить за скобками противостояния Бельгии с Португалией и Германии с Англией. Подопечные Роберто Манчини великолепно выступили на групповом этапе, одержав три победы с общим счётом 7:0, и настолько впечатлили многих журналистов, что те поспешили не только назвать их одними из главных фаворитов турнира, но и поставить на первые места в рейтинге его сильнейших представителей. Например, известный портал Goal определил их на вторую строчку — выше оказались только действующие чемпионы мира французы, а американский канал CBS и английская газета The Guardian — на первую.

Тем не менее это не позволило итальянцам избежать встречи с довольно крепкой Австрией уже в первом раунде плей-офф. Коллектив Франко Фоды также заработал немало положительных отзывов по итогам групповой стадии, где проиграл только Нидерландам. Но если победа над Северной Македонией была довольно прогнозируема, то безраздельное доминирование в противостоянии с Украиной подтвердило, что этот коллектив вряд ли станет объектом для битья в 1/8 финала. Наоборот, именно Давид Алаба и компания могли дать ответ, действительно ли Италия является одним из фаворитов Евро-2020 или ей просто повезло с отборочным квартетом.

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Что касается составов, то вопрос вызывало сочетание исполнителей в оборонительной и средней линиях скуадра адзурра. Но если в первую было необходимо вносить изменения из-за отсутствия опытнейшего Джорджо Кьеллини, то во вторую — по причине возвращения в строй Марко Верратти. Тот успел набрать форму и отлично проявил себя в игре с Уэльсом, что позволило ему соперничать за место в основе с одним из открытий первенства — Мануэлем Локателли. В итоге Манчини сделал ставку на более опытного хавбека «Пари Сен-Жермен», а в пару к центральному защитнику «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поставил Франческо Ачерби из «Лацио».

Первые минуты матча на «Уэмбли» довольно неожиданно прошли под диктовку австрийцев. Номинальные гости великолепно прессинговали, а справляться с этим давлением не помогало даже присутствие в центре трио Верратти — Жоржиньо — Николо Барелла. Только за первые 15 минут подопечные Фоды исполнили семь отборов, а по итогам тайма их набралось 18. Особенно усердствовали Конрад Лаймер и Ксавер Шлагер, по четыре раза возвращавшие мяч своему коллективу.

Однако стартовый натиск Австрии не привёл к самому главному — возникновению опасных моментов у ворот Джанлуиджи Доннаруммы. Италия переждала этот всплеск активности, вернула себе инициативу и не отдавала её вплоть до свистка на перерыв. Но самое важное, что чемпионам Европы 1968 года на регулярной основе удавалось заставлять нервничать голкипера противника Даниэля Бахмана. Отличные моменты отличиться имели Леонардо Спинаццола и всё тот же Барелла, исполнивший удар с линии штрафной после передачи партнёра. Но самый яркий эпизод произошёл на 32-й минуте. Чиро Иммобиле получил мяч в 25 м от ворот оппонента, развернулся и мощно пробил в дальний угол, но угодил в штангу.

Всего за первую половину матча итальянцы нанесли 12 ударов по воротам команды Австрии, но лишь два из них попали в створ. Помимо Бареллы, потревожить Бахмана сумел Лоренцо Инсинье. Вингер «Наполи» ворвался в штрафную с левого фланга и в фирменном стиле попытался закрутить мяч в дальний угол, но голкипер оказался начеку. Противники ответили лишь одним неточным выстрелом Марко Арнаутовича, игравшего определяющую роль в атаке своей сборной.

Именно Арнаутович во втором тайме чуть не стал автором первого гола в ворота сборной Италии с октября 2020 года. Сначала он пробил в ближний угол после розыгрыша углового, а затем точным ударом завершил молниеносную контратаку Австрии. Алаба поддержал наступление партнёров и сделал скидку на форварда, которому оставалось лишь оформить гол. К несчастью для коллектива Фоды, Марко оказался в положении вне игры, установить которое удалось лишь после использования системы VAR.

На этом роль видеоассистентов в отчётном матче не исчерпалась. Несколько минут спустя Энтони Тейлор был вынужден спросить совета по ещё одному эпизоду в штрафной Доннаруммы. Штефан Лайнер упал в борьбе с соперником, а главный арбитр не исключил назначение 11-метрового в ворота Италии. Но на повторе было отчётливо видно, как по ходу атаки двое австрийцев поочерёдно угодили в офсайд.

Если на половине поля скуадра адзурра регулярно возникали опасные моменты, то на противоположной ничего яркого практически не происходило. Подопечные Манчини неожиданно сбавили обороты и полностью провалили второй тайм. Временами они казались абсолютно измождёнными и практически ничего не могли создать впереди. Не помогли даже вышедшие на поле Локателли, Маттео Пессина и Андреа Белотти. Самым запоминающимся стал удар с лёта Доменико Берарди, но и он получился крайне неточным.

Помимо вышеназванных игроков, за шесть минут до окончания основного времени на поле появился Федерико Кьеза. Но если за этот отрезок форварду не удалось проявить себя, то в овертайме ему хватило считаных минут, чтобы стать автором первого гола в матче. Хавбек «Ювентуса» оказался в полном одиночестве в зоне правого полуфланга, не без труда обработал длинный заброс Спинаццолы и расстрелял Бахмана.

На определённое время этот гол буквально деморализовал австрийцев. Ещё до конца первой дополнительной 15-минутки четырёхкратные чемпионы мира заставили Бахмана ещё раз капитулировать, причём отличился ещё один запасной. На этот раз прозорливость Манчини подтвердил Пессина. При этом довести счёт до крупного мог Инсинье, но голкипер чудом парировал его удар со штрафного.

Прийти в себя подопечные Фоды смогли лишь после очередного перерыва. Появление на поле Луиса Шауба и его активные действия воодушевили номинальных гостей и позволили им организовать ещё пару атак на ворота Доннаруммы — и это только за первые пару минут. А на 114-й минуте всё тот же представитель «Люцерна» подачей с углового нашёл Сашу Калайджича, неотразимо пробившего головой в падении.

Однако на большее команду Австрии не хватило. В оставшееся время скорее сборная Италии была ближе к тому, чтобы забить ещё раз, но Кьеза не смог использовать ни один из своих шансов. Тем не менее скуадра адзурра выиграла в дополнительное время и проследовала в четвертьфинал, попутно установив национальный рекорд по продолжительности беспроигрышной серии. На данный момент она насчитывает уже 31 встречу.

Новости smi2.ru
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