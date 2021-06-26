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26 июня
По нарастающей: Дания разгромила Уэльс и вышла в четвертьфинал Евро-2020
Сборная Дании стала первым четвертьфиналистом чемпионата Европы по футболу. Подопечные Каспера Юльманна разгромили валлийцев со счётом 4:0. Каспер Дольберг оформил дубль, а Йоаким Мехле и Мартин Брейтуэйт отличились точными ударами в концовке встречи. Скандинавы впервые с 2004 года вошли в восьмёрку лучших команд континента, хотя начали этот турнир с двух поражений.
По нарастающей: Дания разгромила Уэльс и вышла в четвертьфинал Евро-2020
  • Reuters
  • © Koen Van Weel
По нарастающей: Дания разгромила Уэльс и вышла в четвертьфинал Евро-2020
  • Reuters
  • © Koen Van Weel
Сборная Дании стала первым четвертьфиналистом чемпионата Европы по футболу. Подопечные Каспера Юльманна разгромили валлийцев со счётом 4:0. Каспер Дольберг оформил дубль, а Йоаким Мехле и Мартин Брейтуэйт отличились точными ударами в концовке встречи. Скандинавы впервые с 2004 года вошли в восьмёрку лучших команд континента, хотя начали этот турнир с двух поражений.

Плей-офф чемпионата Европы по футболу стартовал в Амстердаме. По регламенту в этот город отправлялись команды, занявшие вторые места в группах A и B. Ими оказались Уэльс и Дания. Так совпало, что в этом матче сошлись два главных обидчика сборной России последних лет. Скандинавы не пустили подопечных Станислава Черчесова в 1/8 финала в этом году, а британцы — на ЧЕ-2016, когда россиянами руководил Леонид Слуцкий.

Датчане проделали удивительный путь до этого матча. Они стали первой в истории командой, которая вышла из группы на Евро после двух поражений на старте турнира, причём они добились этого, потеряв своего ведущего игрока Кристиана Эриксена. Уэльс же более уверенно чувствовал себя на групповом этапе и набрал четыре очка за ничью со Швейцарией и победу над Турцией. При этом подопечные Роберта Пейджа тоже практически не пользовались помощью своего лидера — Гарет Бэйл продлил свою «сухую» серию в сборной до 14 матчей, хотя у него даже был шанс отличиться с пенальти.

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Но то, как команды вышли в плей-офф, не влияло на расклад сил перед их очной встречей на «Йохан Кройф Арене». Датчане были вправе считаться фаворитами по целому ряду причин. Во-первых, команды в 2018-м играли в рамках первого розыгрыша Лиги наций, и тогда скандинавы одержали две победы. В одном из тех матчей дубль оформил Эриксен, но в другом партнёры справились и без его голов. Во-вторых, матч в Амстердаме по сути стал домашним для датчан, так как их болельщикам разрешили въезд в Нидерланды, а валлийцам нет. На стадион приехала даже премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Добавляла головной боли Пейджу и дисквалификация Итана Ампаду, получившего красную карточку в матче с Италией. Без него Уэльсу пришлось снова переключиться на более атакующую схему с четырьмя защитниками. Впрочем, и у Дании были некоторые потери. Её наставник Каспер Юльманн неожиданно не включил в заявку Юссуфа Поульсена и Даниэля Васса, которые помогли разгромить Россию на групповом этапе.

Валлийцам это помогло на первых минутах контролировать мяч и вести игру. Но создать опасные моменты британцы не смогли. Аарон Рэмси сразу растворился на поле и не включался в борьбу, а Бэйл хоть и нанёс два удара, но оба раза не попал в створ. Датчане не претендовали на инициативу, но она к ним перешла сама собой. В середине тайма они подали четыре угловых за короткое время и начали подготавливаться к наступлению.

В сборной Уэльса не сразу распознали угрозу. Вскоре Каспер Дольбер, вынудивший Джо Родона заработать жёлтую карточку, беспрепятственно ворвался в чужую штрафную и нанёс удар в дальний угол. Вратарь валлийцев Дэнни Уорд с угрозой не справился, и Дания открыла счёт. 20-летний Миккель Дамсгор стал ассистентом нападающего «Ниццы» и набрал уже семь очков за голы и пасы в своём шестом матче за сборную.

До перерыва неудачи продолжали преследовать полуфиналистов Евро-2016. Защитник Коннор Робертс резко потянулся за мячом и потянул ногу, из-за чего ему потребовалась замена на Неко Уильямса. А перед этим вторую жёлтую карточку на турнире заработал Киффер Мур.

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Но это было ещё не самое страшное по сравнению с тем, что произошло в начале второго тайма. Мартин Брейтуэйт начал разбег на правом фланге и доставил мяч в штрафную. Оттуда его попытался выбить Уильямс, но попал прямо в ноги Дольберу — датчанин оформил свой четвёртый дубль за национальную команду. Валлийцы указывали на то, что Брейтуэйт мог упустить мяч за пределы поля, но VAR это не подтвердил.

Второй пропущенный мяч совсем деморализовал британскую команду. Хотя счёт позволял ей надеяться на спасение, как минимум полтайма они даже не били по воротам Каспера Шмейхеля, играющего в «Лестере» вместе с Уордом. Единственный полумомент за это время сумел создать Бэйл, но никто из партнёров не помог ему с завершающим ударом.

Датчане же не бросали попытки отличиться. Особенно старался сменивший Дольбера Андреас Корнелиус. Он спокойно шёл с мячом даже на четырёх соперников, принося то перспективный штрафной, то опасный момент для Брейтуэйта, чтобы тот вплотную расстреливал ворота. Но до разгрома дело довёл не кто-то из нападающих, а Йоахим Мехле. Он снова, как и в матче с Россией, оказался с мячом у чужих владений, качнул защитника и нанёс точный удар.

Мехле заодно заработал на себе фол Гарри Уилсона, который судья Даниэль Зиберт оценил на красную карточку. На компенсированные пять минут Уэльс остался в меньшинстве, и это привело к ещё одному пропущенному мячу. Корнелиус мягко скинул мяч Брейтуэйту, а тот хладнокровно обработал его и оформил четвёртый гол для своей команды. У судей были сомнения по поводу того, не находился ли нападающий в офсайде, но в итоге взятие ворот было признано. Дания впервые с 2004 года вышла в четвертьфинал Евро.

Новости smi2.ru
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