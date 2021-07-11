В УЕФА осудили беспорядки в Лондоне перед финалом Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) осудил беспорядки в Лондоне перед финальным матчем чемпионата Европы между сборными Италии и Англии.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) осудил беспорядки в Лондоне перед финальным матчем чемпионата Европы между сборными Италии и Англии.

«УЕФА решительно осуждает инциденты, произошедшие сегодня вечером у стадиона «Уэмбли». Нет места такому неприемлемому поведению на футбольных полях», — говорится в заявлении УЕФА, текст которого приводит ТАСС.

Встреча между сборными Италии и Англии началась в 22:00 на «Уэмбли». До этого некоторые из фанатов, собравшихся у стадиона, попытались снести ограждения и прорваться на арену. По предварительным данным, примерно 100 фанатам это удалось.

Ранее сообщалось, что на «Уэмбли» высказались о прорвавшихся на стадион фанатах без билета.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию финала Евро-2020 Италия — Англия.