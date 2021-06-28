«Гордость и надежда российского футбола»: судейство Карасёва в матче Евро-2020 Нидерланды — Чехия не вызвало нареканий

Арбитр Сергей Карасёв заслужил назначение на один из решающих матчей Евро-2020 после успешно проведённой встречи 1/8 финала Нидерланды — Чехия. Об этом заявил экс-судья РФС Игорь Федотов. По его словам, россиянина не стоит винить в том, что он не сразу показал прямую красную карточку Маттейсу де Лигту за нарушение на Патрике Шике. В свою очередь, бывший президент Коллегии футбольных арбитров Николай Левников отметил, что рефери справился со всеми неоднозначными эпизодами встречи, а экс-полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик поблагодарил его за качественную работу.

Арбитр Сергей Карасёв заслужил назначение на один из решающих матчей Евро-2020 после успешно проведённой встречи 1/8 финала Нидерланды — Чехия. Об этом заявил экс-судья РФС Игорь Федотов. По его словам, россиянина не стоит винить в том, что он не сразу показал прямую красную карточку Маттейсу де Лигту за нарушение на Патрике Шике. В свою очередь, бывший президент Коллегии футбольных арбитров Николай Левников отметил, что рефери справился со всеми неоднозначными эпизодами встречи, а экс-полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик поблагодарил его за качественную работу.

Главной сенсацией второго дня 1/8 финала Евро-2020 стала победа сборной Чехии над Нидерландами со счётом 2:0. Однако после матча в центре внимания оказались вовсе не футболисты, а российский главный арбитр Сергей Карасёв, на 55-й минуте удаливший с поля одного из лидеров оранжевых, защитника Маттейса де Лигта. Решение арбитра, полностью поменявшее ход игры, стало главной темой обсуждения среди болельщиков и экспертов.

Напомним, в начале второго тайма де Лигт около своей штрафной остановил мяч рукой, тем самым помешав выйти один на один с вратарём чешскому нападающему Патрику Шику. Сначала Карасёв ограничился жёлтой карточкой, но после просмотра повтора по совету видеоарбитра Стюарта Аттуэлла изменил решение и показал нидерландцу прямую красную. После того, как соперник остался в меньшинстве, чехи забили два безответных мяча и сенсационно вышли в четвертьфинал.

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Неудивительно, что после этого эпизода на россиянина обрушился поток критики со стороны болельщиков сборной Нидерландов, обвинивших его в предвзятом судействе и даже взяточничестве, хотя сам де Лигт признал свою ошибку, которая и привела к удалению.

В то же время большинство пользователей специализированного сайта, на котором проводится анализ действий арбитров, сошлись во мнении, что Карасёв хорошо выполнил свою работу. Поддержали его и российские коллеги.

«Удалил правильно. Судейская бригада не затратила много времени, учитывая, что в итоге Карасёву самому пришлось идти и оценивать эту ситуацию. Я думаю, что справились организованно», — цитирует бывшего арбитра ФИФА Станислава Сухину РБК.

Формально то, что Карасёв сначала показал защитнику жёлтую карточку, а удаление последовало только после вмешательство VAR, можно счесть недочётом и формальной ошибкой.

«Был бы идеальный вариант, если бы он показал красную карточку, тем более в матче плей-офф. В любом случае, главное, что было принято правильное решение. А о дальнейших матчах Карасёва будет решать комитет УЕФА, к тому же на встрече был глава судейского комитета Роберто Розетти», — пояснил ТАСС бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев.

А экс-судья Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Федотов предположил, что со своей позиции Карасёв мог попросту не увидеть, что де Лигт действовал умышленно, поэтому сначала показал жёлтую карточку за срыв атаки. Эксперт добавил, что во втором тайме главный судья заметно занервничал, но сумел взять контроль над игрой в свои руки, за что ему также стоит отдать должное.

«После просмотра VAR Карасёв увидел, что де Лигт умышленно играет рукой и лишает соперника явной возможности забить мяч. Соответственно, поменял своё решение и показал красную карточку игроку сборной Нидерландов... Я всегда говорил, что Карасёв в РПЛ и в Европе — это два разных арбитра. Сергей молодец! Ждём очередного назначения на Евро в четвертьфинале или полуфинале. А можно помечтать и представить его в финале», — проанализировал эпизод Федотов на своём Telegram-канале.

В свою очередь, судья международной категории Сергей Хусаинов также выразил надежду на то, что Карасёву могут вновь доверить судейство на нынешнем Евро. Помимо встречи Нидерланды — Чехия рефери обслужил матчи Италия — Швейцария и Германия — Венгрия, а также был в резерве матча Австрия — Северная Македония.

«По сути игры, конечно, это максимально красная карточка: умысел был в действиях на последнем рубеже. Нужно учитывать то обстоятельство, что матчи группового этапа ярко продемонстрировали, что судьи не разбрасывались карточками и давали играть, во втором тайме уже в крайних случаях показывались карточки. Но самый главный момент таких ситуаций — наличие VAR. Карасёв не мешал игре, достойно отсудил матч. Были некоторые шероховатости, но он молодец, держал управление игрой», — объяснил Хусаинов.

С его мнением согласился и бывший президент Коллегии футбольных арбитров РФС Николай Левников. По его словам, Карасёв отсудил встречу на высоком уровне.

«Матч был очень трудный в плане судейства, даже сложнее, чем Венгрия — Германия. Команды играли очень плотно, это ведь плей-офф. Такие игры всегда сложнее для судьи, чем групповой этап — каждая ошибка может оказаться фатальной... Желаю Сергею получить дальнейшее назначение, потому что это важно не только для нашего судейского департамента, но и для всей России. Карасёв — гордость и надежда российского футбола», — приводит слова Левникова Sport24.

Поддержали Карасёва не только коллеги, но и бывшие футболисты и тренеры. Так, экс-полузащитник ЦСКА и сборной Чехии Иржи Ярошик поблагодарил россиянина за работу на матче.

«У меня нет никаких претензий к Карасёву. Всё было хорошо. Он разобрался в моменте с удалением, выполнил свою работу очень качественно. За это ему нужно сказать спасибо! Он сделал всё так, как надо. По игре было всё отлично. Судья в этой игре не только не мешал, но и выполнил всё на самом лучшем уровне», — уверен Ярошик.

А экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин напомнил, что и в матчах РПЛ Карасёв неизменно показывает себя с лучшей стороны.

«Очень качественно и здорово! Карасёв — молодец. В российском чемпионате он всегда проводит матчи на самом высоком уровне. Мне было в удовольствие, когда он судил наши матчи. Я отношусь к его работе с большим уважением. И сегодня он ещё раз доказал, что находится на самом высоком уровне», — отметил Сёмин.

Интересно, что до стартового свистка негативные эмоции по поводу назначения россиянина испытывали скорее чехи. Местные СМИ писали, что при нём национальная команда проиграла два предыдущих матча (Германии и Болгарии), а «Славия» и «Либерец» потерпели поражения в еврокубках. Об этом напомнил экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела.

«Очень хорошо судил, как и всегда. Знаю, что некоторые наши команды и сборная ругались на него перед матчем. Карасёв не допустил ни единой ошибки. Здесь его боялись, но он сделал всё правильно. Супер-судья! Посмотрел VAR, оценил ситуацию. Закономерная красная карточка. Всё в порядке», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

А известный комментатор Дмитрий Губерниев в шутку предположил, что после этой встречи российский судья и вовсе должен стать в Чехии национальным героем.

«Теперь в центре Праги Карасёву поставят памятник, причём при жизни. Он — огромный молодец. От Сергея веет абсолютной уверенностью, он сейчас — блестящий представитель Родины, который работает очень хорошо», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».