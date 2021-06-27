Николаев высказался о решении Карасёва удалить де Лигта в матче Евро-2020

«Карасёв отсудил безошибочно. Если детально разбирать эпизод с удалением, то надо смотреть на действия защитника, который поскальзывается, теряет равновесие и проигрывает позицию нападающему. Рядом нет партнёров защищающейся команды, поэтому если бы он не сыграл рукой, то нападающий выходил бы один на один и забивал бы гол. Здесь очень важно и очевидно, что есть умышленное движение рукой к мячу. Если футболист делает умышленное движение и задерживает мяч, то по правилам игры это красная карточка за лишение явной возможности забить гол», — приводит слова Николаева «Матч ТВ».

Эпизод произошёл на 52-й минуте встречи. Карасёв сразу показал де Лигту жёлтую карточку, но после просмотра VAR изменил своё решение и удалил защитника.

Ранее сообщалось, что Карасёв впервые показал красную карточку на Евро и ЧМ.