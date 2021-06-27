Левников считает, что уровень судейства Карасёва позволяет ему претендовать на продолжение работы на Евро-2020

Бывший арбитр, а ныне член экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС) Николай Левников высказал мнение о работа Сергея Карасёва на матче 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Нидерландов и Чехии.

Бывший арбитр, а ныне член экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС) Николай Левников высказал мнение о работа Сергея Карасёва на матче 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Нидерландов и Чехии.

«Карасёв отработал на высоком уровне. Всё делал правильно, спокойно и уверенно. Это его третья игра на турнире, со всеми задачами в этих матчах Сергей справился хорошо, без нареканий. Единственный момент — не сразу показал красную карточку за лишение очевидной возможности забить гол, но для этого и существует система VAR: помощники подсказали, и Сергей принял верное решение», — приводит слова Левникова Sport24.

Он отметил, что матч был очень сложный в плане судейства, даже сложнее, чем встреча Венгрии и Германии.

«Команды играли очень плотно, это ведь матч плей-офф. Такие игры всегда сложнее для судьи, чем групповой этап, — каждая ошибка может оказаться фатальной. Думаю, уровень судейства позволяет претендовать Карасёву на продолжение работы на Евро», — добавил Левников.

Всего за матч Карасёв показал три жёлтые и одну красную карточку. На 52-й минуте встречи российский арбитр сразу показал сыгравшему рукой нидерландскому защитнику Маттейсу де Лигту жёлтую карточку, но после просмотра VAR изменил своё решение и удалил игрока.

Ранее сообщалось, что Алексей Николаев высказался о решении Карасёва удалить де Лигта в матче Евро-2020.