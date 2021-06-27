Чудо-гол Азара, травма Де Брёйне и 24 удара по воротам Куртуа: как Бельгия победила Португалию в 1/8 финала Евро-2020

Сборная Бельгии по футболу взяла верх над национальной командой Португалии и вышла в четвертьфинал Евро-2020. Исход матча на олимпийском стадионе в Севилье решило дальнее попадание Торгана Азара, отличившегося во второй встрече подряд. При этом подопечные Роберто Мартинеса нанесли в четыре раза меньше ударов по воротам — 6:24, а в начале второго тайма лишились Кевина Де Брёйне, получившего травму.

Сборная Бельгии по футболу взяла верх над национальной командой Португалии и вышла в четвертьфинал Евро-2020. Исход матча на олимпийском стадионе в Севилье решило дальнее попадание Торгана Азара, отличившегося во второй встрече подряд. При этом подопечные Роберто Мартинеса нанесли в четыре раза меньше ударов по воротам — 6:24, а в начале второго тайма лишились Кевина Де Брёйне, получившего травму.

На бумаге противостояние Бельгии и Португалии было самым статусным на стадии 1/8 финала Евро-2020, ведь между собой встречались лидер рейтинга ФИФА и действующий чемпион Европы. При этом фаворитами считались менее титулованные подопечные Роберто Мартинеса. И не только потому, что они при минимуме энергозатрат набрали девять очков на групповой стадии, но и по причине не самого уверенного выступления их оппонентов. Те хоть и не сломались под прессом немцев и французов, но продемонстрировали наличие у них ряда проблем. Причём большая часть из них заключалась в модели игры и выборе состава Фернанду Сантушем.

На протяжении последних лет Португалия укрепилась в статусе контратакующей команды, в основном полагающейся на молниеносные рывки своего главного форварда — Криштиану Роналду. И определённое время это даже приносило успех, что подтверждает триумф на Евро-2016. Однако появление в сборной Бруну Фернандеша и Жоао Феликса совместно с развитием Бернарду Силвы позволяло надеяться на смещение акцентов в сторону атаки. Однако Сантуш не решился отойти от выбранной тактики, но от введения в его состав новых футболистов отказаться всё же не сумел. В итоге, сам коллектив стал менее сбалансированным, а тот же хавбек «Манчестер Юнайтед» оказался в ситуации, где он не способен полностью реализовать свой потенциал.

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Судя по всему, Сантуш решил гнуть свою линию до последнего, и не только не отошёл от своей философии в матче с Бельгией, но и вовсе убрал Фернандеша в запас. Тройка форвардов осталась неизменной, а в средней линии с первых минут вышли Жоау Моутинью, Пальинья и Ренату Саншеш — ранее все трое ни разу не попадали в стартовый состав на Евро-2020. Ещё одним новшеством стало нахождение в основе Диогу Далота. На правом фланге обороны он сменил Нелсона Семеду, показавшего себя не с лучшей стороны в предыдущих матчах.

Без сюрпризов не обошёлся и Мартинес. Во-первых, в старте появились сразу два Азара — Торган и Эден. Но если младший из братьев был железным игроком основы на протяжении всего турнира, то старший лишь продолжал набирать форму после провального сезона в «Реале». Но самым неожиданным стал выход с первых минут Томаса Вермалена. Не считая полутренировочной встречи с Финляндией, с ноября 2019 года экс-защитник «Арсенала» и «Барселоны» лишь раз был включён в основной состав, а в 11 матчах он вообще не попадал в заявку.

Как часто бывает в подобных встречах, сама игра не отвечает высокому статусу и получается хоть и напряжённой, но не зрелищной. Первый тайм стал подтверждением данной теории. Опасаясь контратак и памятуя о проблемах противника с позиционным нападением, Бельгия отдала мяч, глубоко села на свою половину поля и принялась выжидать. И чуть было не поплатилась за это. Сначала Диогу Жота упустил неплохой момент, а затем Тибо Куртуа не позволил Роналду стать лучшим бомбардиром на уровне сборных в истории. Форвард «Ювентуса» на силу пробил со штрафного, но голкипер «Реала» был начеку.

Лишь в последние десять минут тайма «красные дьяволы» начали действовать на встречных курсах, и этого оказалось более чем достаточно. Если дальний удар Тома Мёнье стал пристрелочным, то «выстрел» Торгана Азара — разящим. Хавбек дортмундской «Боруссии» получил пас в паре метров от левого угла штрафной оппонента и что есть силы зарядил по воротам. Мяч летел точно по центру, но в последнее мгновение немного вильнул в сторону, дезориентировав Руя Патрисиу. Таким образом, младший брат Эдена стал первым бельгийцем в истории, забившим в двух матчах Евро подряд.

Тем не менее, первый тайм нельзя назвать однозначно удачным для бельгийцев. В концовке Де Брёйне получил болезненный удар по ногам от Пальиньи, который не позволил ему продолжить встречу. Полузащитник «Манчестер Сити» дотерпел до перерыва и даже вышел на вторую половину, но вскоре покинул газон олимпийского стадиона в Севилье. Его сменил Дрис Мертенс, стабильно занимавший место правого атакующего полузащитника в отсутствие Кевина. А спустя семь минут заменами ответил Сантуш. Тренер пошёл ва-банк и выпустил разом и Фернандеша, и Феликса.

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Не сказать, что эти перестановки сходу оправдали себя, но Португалия нанесла второй удар в створ ворот соперника. Спустя 37 минут после «выстрела» Роналду со штрафного, головой пробил Феликс. Удар получился не самым сильным и стал лёгкой добычей для Куртуа, но всё же продемонстрировал, что действующие чемпионы Европы движутся в правильном направлении.

В оставшиеся полчаса игры подопечные Сантуша давили окончательно окопавшихся у своей штрафной противников. По итогам встречи разница по числу ударов по воротам составила 24:6 в пользу Португалии (в створ — 5:1), и зачастую Бельгия действительно находилась в миллиметрах от провала. Ещё один великолепный шанс упустил Жота, после розыгрыша углового потрясающе пробил Рубен Диаш, а дальний «выстрел» Рафаэла Геррейру не сумел парировать даже Куртуа, но на пути мяча встала штанга. В самой концовке перевернуть ход матча мог вышедший со скамейки Андре Силва, но он не смог конвертировать в гол скидку в исполнении Роналду.

Португалия превзошла оппонента по всем ключевым показателям, кроме забитых мячей, и впервые с сентября 1989 года потерпела поражение от Бельгии, попутно сложив с себя полномочия действующего чемпиона Европы. В свою очередь, подопечные Роберто Мартинеса выиграли четвёртый матч подряд на турнире и вышли в четвертьфинал, где померятся силами с итальянцами.