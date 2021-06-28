Невероятная развязка: Франция упустила преимущество в два мяча и уступила Швейцарии в серии пенальти на Евро-2020

Сборная Франции оказалась слабее Швейцарии в серии пенальти в 1/8 финала Евро-2020. После первого тайма действующие чемпионы мира уступали с минимальным счётом, но во втором отличились трижды. Однако альпийцы в концовке сумели отыграть два мяча и перевести противостояния в дополнительное время. В серии пенальти решающей стала осечка Килиана Мбаппе. Ян Зоммер парировал его выстрел и впервые в истории вывел свою команду в четвертьфинал континентального первенства.

Сборная Франции оказалась слабее Швейцарии в серии пенальти в 1/8 финала Евро-2020. После первого тайма действующие чемпионы мира уступали с минимальным счётом, но во втором отличились трижды. Однако альпийцы в концовке сумели отыграть два мяча и перевести противостояния в дополнительное время. В серии пенальти решающей стала осечка Килиана Мбаппе. Ян Зоммер парировал его выстрел и впервые в истории вывел свою команду в четвертьфинал континентального первенства.

Действующие чемпионы мира французы начали свой путь в плей-офф Евро-2020 матчем с Швейцарией. Это противостояние многие считали наиболее предсказуемым в 1/8 финала. Трёхцветные заняли первое место в квартете с Германией и Португалией, тогда как соперник — только третье, хотя и набрал четыре очка в группе А.

Вдобавок, альпийцы не обыгрывали маститого оппонента с мая 1992-го, а в официальных встречах — ни разу в истории. Однако Австрия в субботу подала отличный пример соседу, как можно на равных сражаться с одним из главных фаворитов турнира. Подопечные Франко Фоды лишь в дополнительное время уступили Италии — 1:2.

Швейцарцев подобное выступление должно было вдохновить. Тем более коллектив Дидье Дешама перед стартом плей-офф столкнулся с настоящей эпидемией травм. Различные проблемы со здоровьем испытывал целый ряд футболистов: Лукас Эрнандес, Лука Динь, Адриен Рабьо, Тома Лемар, Маркус Тюрам и Усман Дембеле. Последний вынужден был покинуть расположение сборной.

Наиболее серьёзные сложности у французов возникли на левом краю обороны. В матче с Португалией травмы получили Эрнандес и Динь. Закрывать данную позицию пришлось номинальному полузащитнику Рабьо, но и он получил повреждение.

В результате Адриена всё-таки удалось «поставить на ноги» и выпустить на позицию крайнего защитника. Эрнандес, Тюрам и Лемар остались в запасе, а Динь не попал даже в заявку. Однако Дешам неожиданно вовсе решил сыграть в три центральных защитника (Преснелл Кимпембе, Клеман Лангле и Рафаэль Варан), а справа расположился Бенжамен Павар.

В опорной зоне действовали Поль Погба и Н'Голо Канте. А Антуан Гризманн из глубины поддерживал Килиана Мбаппе и Карима Бензема. То есть, французы решили фактически «отзеркались» расстановку соперника 5-2-1-2.

Первый тайм получился для фаворита откровенно неудачным. В матче, в котором все заранее отдавали действующим чемпионам мира победу, у них не было ни малейшего преимущества. Подопечные Дешама чуть больше владели мячом (53% на 47%), но это было ожидаемо. Они нанесли семь ударов против пяти у соперника, однако ни одного в створ.

По сути, трёхцветные ограничились несколькими дальними выстрелами. Пару раз попытал счастья из-за пределов штрафной Мбаппе. Пожалуй, самый опасный момент создал Рабио, который хлёстким ударом метров с 30 едва не попал в дальний угол. Впрочем, Ян Зоммер контролировал ситуацию.

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Повлиял на ход игры и быстрый гол швейцарцев. Они реализовали первый же шанс уже на 15-й минуте. Стивен Цубер на левом фланге раскачал Павара и с линии штрафной выполнил идеальную подачу на Хариса Сеферовича. В свою очередь, нападающий переиграл в воздухе Клемана Лангле и головой отправил снаряд в ближний угол. А бывший полузащитник ЦСКА отдал четвёртую результативную передачу на турнире и вышел в лидеры по данному показателю. Мало того, это повторение рекорда финальных стадий первенств континента, начиная с 1980-го.

Забив, швейцарцы спокойно отошли в оборону, хотя при этом не прижимались к воротам. Они не оставляли для маститого соперника свободного пространства и легко перекрывали все обостряющие передачи.

Впрочем, и французы действовали как будто на 50% возможностей и сами не ставили перед альпийцами неразрешимых задач. Чаще всего Мбаппе и Гризманн пытались смещаться на левый фланг, пытаясь там разыгрывать «тройки» с Рабьо, но за весь первый тайм подобная затея прошла лишь раз. Противоположный край в наступлении практически не был задействован. Зато через него регулярно проходили атаки швейцарцев. Здесь Цубер здорово комбинировал с регулярно поднимавшимся выше крайним центральным защитником Рикардо Родригесом и Гранитом Джакой. Так, в одном из эпизодов Стивен ушёл от Варана и вынудил оппонента нарушить правила ценой жёлтой карточки.

Однако во второй половине встречи место разума, как и в противостоянии Хорватии и Испании, заняли эмоции и страсть. Поводы для радости появлялись то у одной, то у другой команды.

Не успели соперники вернуться на поле, как активный Цубер заработал пенальти. Полузащитник на левом краю ушёл от Павара и вынудил его нарушить на себе правила. Аргентинский судья Фернандо Рапальини сначала свисток не дал, но спустя минуту, посоветовавшись с коллегами на VAR, отправился смотреть повтор и всё-таки назначил пенальти.

Родригес с одиннадцатиметровой отметки мог решить исход противостояния, но французов спас Уго Льорис. Швейцарец пробил в левый от себя угол, и вратарь угадал направление полёта мяча, намертво зафиксировав его.

Произошедшее словно пробудило действующих чемпионов мира. Они включились на полную мощь всего на несколько минут, и этого хватило, чтобы подавить соперника. До того надёжная и практически идеальная оборона альпийцев в момент сломалась под прессингом звёзд трёхцветных.

А роль лидера на себя взял Бензема, который до того был совсем незаметен. Сначала он невероятным образом подработал мяч себе на ход после неудачной передачи Мбаппе и сравнял счёт. Буквально в следующей атаке Карим замкнул аккуратный навес Гризманна на дальней штанге. Таким образом, вернувшийся в сборную нападающий оформил дубль во втором матче Евро-2020 подряд и наглядно продемонстрировал, что Дешам принял правильное решение, вызвав его. Также он догнал в списке лучших бомбардиров национальной команды Зинедина Зидана. У обоих в активе по 31 голу.

А на 75-й минуте Франция, казалось, сняла все вопросы об исходе противостояния, когда Поль Погба из-за пределов штрафной красиво закрутил снаряд в правую от себя девятку. Для полузащитника этот гол стал первым за сборную после финала чемпионата мира — 2018.

Дальше на поле начали происходить настоящие чудеса. Во-первых, швейцарцы рук не отпустили, хотя для этого имелись все основания. Во-вторых, Владимир Петкович, как и его хорватский коллега Златко Далич, начал активно освежать линию атаки. И этот приём здесь тоже сработал.

За десять минут до конца основного времени вышедший на замену правый защитник Кевин Мбабу совершил рейд по флангу и выполнил идеальный навес в штрафную. Сеферович вновь переиграл оппонента на втором этаже и оформил дубль. Швейцария сократила отставание до минимума.

Практически тут же ещё один свежий футболист Марио Гавранович сравнял счёт, но сделал это из явного положения вне игры. Однако ощущения, что альпийцы вот-вот спасутся, всё же не возникало. Зато Дешам что-то чувствовал и даже поменял Гризманна на опытного опорника Муссу Сиссоко.

Но это не спасло трёхцветных от пропущенного на 90-й минуте мяча. Ворота Льориса всё-таки удалось поразить Гаврановичу. Причём результативная атака альпийцев началась с потери в центре поля Погба. Джака тут же бросил в прорыв партнёра по команде, воспользовавшись брешью в обороне оппонента, а тот свой шанс не упустил.

При этом уже в добавленное арбитром время Франция упустила невероятный момент, чтобы всё-таки вырвать победу. Кингсли Коман после передачи с правого фланга с близкого расстояния бил в дальнюю девятку, но попал в перекладину.

В дополнительное время шансы команд на успех были в целом равны. И у тех, и у других были моменты отличиться, но далеко не 100%-ные. А французы из-за повреждений остались ещё и без Бензема и Комана.

В результате судьбу противостояния оппонентам пришлось решать в первой на турнире послематчевой серии пенальти. И здесь шансы соперников на успех были уже равны. Вплоть до самого последнего удара вратари действовали не лучшим образом. Ни Льорис, ни Зоммер никак не могли выручить свои команды, хотя Уго после удара Рубена Варгаса дотянулся до мяча.

Последнюю и решающую попытку в составе действующих чемпионов мира исполнял один из самых талантливых футболистов планеты Мбаппе — нападающий, который на Евро пока не забил ни одного мяча. И именно ему было суждено отправить свою сборную домой. Килиан пробил в левый от себя угол на удобной высоте для Зоммера, и вратарь в красивом прыжке парировал выстрел.

Так, сборная Швейцарии, совершив невероятный камбэк в основное время, оказалась удачливее Хорватии и впервые в своей истории вышла в четвертьфинал Евро. В свою очередь, французы вслед за Нидерландами и Португалией завершили выступление в турнире после первого же раунда плей-офф.