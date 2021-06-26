Италия в дополнительное время победила Австрию и вышла в 1/4 финала Евро-2020

Сборная Италии одержала победу над национальной командой Австрии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Сборная Италии одержала победу над национальной командой Австрии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Встреча, прошедшая в Лондоне на «Уэмбли», завершилась со счётом 2:1 в пользу итальянцев.

В основное время команды не выявили сильнейшего — 0:0. На 67-й минуте после просмотра VAR был отменён гол Марко Арнаутовича.

Победу сборной Италии принесли голы Федерико Кьезы и Маттео Пессины, отличившихся на 95-й и 105-й минутах.

Австрия ответила голом Саши Калайджича, забившего на 108-й минуте.

В четвертьфинале соперником Италии станет победитель противостояния Бельгия — Португалия.

Ранее сообщалось, что Дания разгромила Уэльс и вышла в 1/4 финала Евро-2020.