Италия в дополнительное время победила Австрию и вышла в 1/4 финала Евро-2020

Встреча, прошедшая в Лондоне на «Уэмбли», завершилась со счётом 2:1 в пользу итальянцев.
В основное время команды не выявили сильнейшего — 0:0. На 67-й минуте после просмотра VAR был отменён гол Марко Арнаутовича.
Победу сборной Италии принесли голы Федерико Кьезы и Маттео Пессины, отличившихся на 95-й и 105-й минутах.
Австрия ответила голом Саши Калайджича, забившего на 108-й минуте.
В четвертьфинале соперником Италии станет победитель противостояния Бельгия — Португалия.
Ранее сообщалось, что Дания разгромила Уэльс и вышла в 1/4 финала Евро-2020.