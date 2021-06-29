За мгновения до свистка: Украина вырвала победу у Швеции в дополнительное время и вышла в 1/4 финала Евро-2020

Сборная Украины взяла верх над национальной командой Швеции в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2020 года. Основное время встречи завершилось со счётом 1:1 — на гол Александра Зинченко точным ударом ответил Эмиль Форсберг. Победный мяч на 121-й минуте забил вышедший на замену Артём Довбик. При этом встречу скандинавы завершали вдесятером после удаления Маркуса Даниэльссона.

Сборная Украины взяла верх над национальной командой Швеции в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2020 года. Основное время встречи завершилось со счётом 1:1 — на гол Александра Зинченко точным ударом ответил Эмиль Форсберг. Победный мяч на 121-й минуте забил вышедший на замену Артём Довбик. При этом встречу скандинавы завершали вдесятером после удаления Маркуса Даниэльссона.

Сборная Украины вряд ли могла рассчитывать на лучший расклад в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. В своей группе подопечные Андрея Шевченко заняли третье место, вследствие чего их возможными соперниками в первом раунде плей-офф могли стать как действующие чемпионы мира французы, так и грозные испанцы. Однако победный гол Виктора Классона на 94-й минуте встречи с Польшей серьёзно облегчил им жизнь, определив им в противники пусть опытных и организованных, но не самых звёздных шведов.

Коллектив Янне Андерссона также вряд ли был расстроен подобным положением дел. Он получил себе в оппоненты не только худшую из команд, занявших третью строчку в своих квартетах, но и вплотную приблизился к повторению своего лучшего результата на первенствах континента в XXI веке. В последний раз «тре крунур» выходили в плей-офф в 2004 году, после чего ни разу не смогли преодолеть барьер групповой стадии. И если верить букмекерам, в этот раз они имели отличные шансы наконец прервать череду неудач. Именно скандинавы считались фаворитами в матче 1/8 финала, а повлиять на это не смогло ни возвращение в общую группу форварда противника Романа Яремчука, ни сеанс видеосвязи между украинскими футболистами и президентом страны Владимиром Зеленским.

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Возможно, подобное мнение букмекеров частично объяснялось возвращением в основу номинальных хозяев Деяна Кулушевски. В прошлом сезоне хавбек «Ювентуса» записал на свой счёт семь голов и семь передач и считался одной из главных опций Швеции в нападении, но в дело вмешался коронавирус. Из-за болезни он пропустил старт соревнований и на протяжении групповой стадии набирал форму, сыграв лишь 35 минут во встрече с Польшей. В свою очередь, Шевченко не мог не отреагировать на появление в составе оппонента такого искусного и физически мощного футболиста и изменил сочетание в обороне. В тройке центральных защитников Виталия Миколенко заменил Сергей Кривцов, ранее не имевший возможности проявить себя на Евро.

Тем не менее главная сенсация заключалась в отсутствии в старте Руслана Малиновского. Судя по всему, причиной его перевода на скамейку стала травма, из-за которой он не мог в полную силу продемонстрировать своё мастерство на турнире. И поначалу казалось, что Тараса Степаненко сложно назвать адекватной заменой. Отсутствие полузащитника «Аталанты» заметно сказывалось на атакующем потенциале украинцев и заставляло шведов действовать первым номером. Да, они немного меньше владели мячом, зато старались как можно быстрее продвигать его к штрафной оппонента. Заставить волноваться Георгия Бущана не получалось, но создать напряжение у его ворот — вполне. Активнее других смотрелись тот самый Кулушевски и Эмиль Форсберг — лучший бомбардир скандинавов на чемпионате.

Тем примечательнее, что одна из первых стоящих контратак Украины завершилась взятием ворот Робина Ольсена. Ключевые роли на себя вновь взяли звёздные легионеры — Андрей Ярмоленко «вырезал» точнейший пас поперёк штрафной, а Алекандр Зинченко неотразимо пробил на силу. Празднование гола получилось достаточно эмоциональным. Часто критикуемый по ходу турнира футболист «Манчестер Сити» рванул к трибунам, приложив к губам указательный палец.

Однако уйти на перерыв в статусе лидеров украинцам не удалось. Шведы устроили осаду ворот противника и в самой концовке тайма оформили гол «в раздевалку». Роль бомбардира на себя вновь взял Форсберг, а помог ему в этом рикошет от ноги защитника Ильи Забарного. Хавбек «Лейпцига» вновь отличился после дальнего удара и забил четвёртый мяч на турнире, сравнявшись с Патриком Шиком и Каримом Бензема.

Начало второго тайма запомнилась красочным и обоюдоострым футболом. Обычно предельно рациональные шведы пошли вперёд настолько большими силами, что оголяли тылы и позволяли украинцам контратаковать. С разницей в минуту опасный удар низом нанёс Себастьян Ларссон, а затем штанги на прочность проверили Сергей Сидорчук и всё тот же Форсберг. Полузащитник «Лейпцига» качественно выделялся на фоне всех участников матча и был преисполнен желания сравняться с Криштиану Роналду в гонке бомбардиров.

Шевченко постарался освежить игру своей команды, выпустив на поле Малиновского, но Руслан явно находился не в лучших кондициях. Главным действующим лицом в атаке Украины остался хоть и подуставший, но всё ещё опасный Ярмоленко, в то время как Швеция продолжила полагаться на смещения с флангов Форсберга и Кулушевски. С разницей в пару минут хавбеки поочерёдно использовали один и тот же манёвр — получали пас с краю, смещались в центр и били в дальний угол. Но если Деяну помешал отличиться великолепный сейв Бущана, то Эмилю — перекладина.

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Основное время встречи завершилось вничью, вследствие чего определение победителя было отложено как минимум ещё на 30 минут. Первый дополнительный тайм начался в довольно спокойной манере, но всё быстро изменилось. Маркус Даниэльссон необъяснимо жёстко сыграл против вышедшего на замену Артёма Беседина и чуть было не нанёс тому тяжелейшую травму. Изначально главный арбитр Даниэле Орсато показал шведскому защитнику жёлтую карточку, но после просмотра повтора поменял её на красную. Скандинавы остались вдесятером, но вряд ли это стало серьёзным утешением для украинского форварда. Повреждение оказалось настолько серьёзным, что тот не смог наступать на ногу, а газон покинул лишь с помощью врачей.

Вплоть до конца первой 15-минутки на различного рода проблемы со здоровьем успели пожаловаться Эмиль Крафт, а также Кривцов и Ярмоленко. Первый получил мячом в голову и долго не мог подняться, а двое оставшихся — жаловались на проблемы с ногами. А уже по ходу второго отрезка тяжёлый удар коленом получил Маркус Берг. Что касается самого футбола, то его было немного. Долгое время Украина не могла взломать оборону Швеции, но когда до финального свистка оставались считанные минуты, в штрафной неприкрытым остался Артём Довбик. 24-летний форвард «Днепра» ушёл от Виктора Линделёфа и замкнул передачу Зинченко.

Сборная Украины одержала победу над командой Швеции и впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу. В следующем раунде подопечные Шевченко сыграют с англичанами, которых они обыгрывали всего один раз в истории — в октябре 2009 года.