«Есть все шансы пройти Швецию»: Сёмин о сборной Украины на Евро-2020, мастерстве Шевченко и слабой игре Зинченко

У сборной Украины есть все шансы пройти Швецию в 1/8 финала Евро-2020. Об этом в интервью RT заявил бывший главный тренер «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин. По его словам, недельная пауза должна пойти команде на пользу. Специалист также назвал игру украинцев на групповом этапе нестабильной, похвалил бывшего подопечного Андрея Шевченко за хорошую работу и объяснил, почему Руслан Малиновский и Александр Зинченко пока не раскрыли свой потенциал на этом турнире.

У сборной Украины есть все шансы пройти Швецию в 1/8 финала Евро-2020. Об этом в интервью RT заявил бывший главный тренер «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин. По его словам, недельная пауза должна пойти команде на пользу. Специалист также назвал игру украинцев на групповом этапе нестабильной, похвалил бывшего подопечного Андрея Шевченко за хорошую работу и объяснил, почему Руслан Малиновский и Александр Зинченко пока не раскрыли свой потенциал на этом турнире.

«В 1/8 финала мы увидим совсем другую Украину»

— Как в целом вы оцените игру сборной Украины на групповом этапе?

— Выступление команды оказалось не самым стабильным. Матч с Нидерландами получился очень и очень хорошим, но очков набрать не удалось. К сожалению, в футболе не всегда классная игра приносит победу. Встречи с Северной Македонией и Австрией, напротив, вышли средними. Но главное, украинцы выполнили задачу и вышли в плей-офф.

— Каковы шансы соседей на успех в противостоянии со Швецией?

— Важно, что у подопечных Шевченко была целая неделя на подготовку. Думаю, за это время они успеют набрать форму. В команде собраны молодые достаточно талантливые ребята. Уверен, в 1/8 финала мы увидим совсем другую Украину. По крайней мере, есть потенциал для дальнейшего развития. Сам Шевченко хорошо владеет ситуацией. К тому же, будучи футболистом, он сам получил немалый опыт выступления на крупных турнирах. Времени-то с тех пор прошло немного. Мне кажется, внутри коллектива сложилась отличная атмосфера. У них есть все шансы пройти Швецию.

— Причина игровой нестабильности кроется в молодости футболистов?

— Это действительно присуще молодым исполнителям. Также, на мой взгляд, в нынешней сборной нет таких лидеров, какими были в своё время Олег Блохин, Игорь Беланов, Шевченко. Не хватает стойких и крепких не физически, а духом.

— А как же капитан Андрей Ярмоленко, который на турнире уже забил два мяча и отдал одну результативную передачу?

— Он хорошо проявляет себя на этом чемпионате, но его всё-таки нельзя сравнить с Шевченко или Блохиным.

— Ярмоленко как раз засверкал в киевском «Динамо» под вашим руководством. Тогда вы могли предположить, что он уедет в АПЛ и забьёт за сборную 42 мяча?

— Конечно. Он выделялся в первую очередь своими физическими данными как в молодёжной команде, так и в дубле. Второе: при мощном телосложении Андрей достаточно техничен. Плюс у него прекрасная левая нога, что мы и увидели в матче с Нидерландами. Посмотрите, как он из-за пределов штрафной закрутил мяч в дальнюю девятку. У Ярмоленко хорошо складывается клубная карьера. Он развивается, потому и получил капитанскую повязку в сборной.

— Украина с третьего места попала на Швецию, хотя могла на Испанию. Шевченко уже можно назвать везунчиком?

— Не совсем правильное определение. Андрей просто хорошо работает. Мы видим, как футболисты под его руководством прогрессируют и становятся лучше. У него есть отличная база из молодых исполнителей. Давайте не забывать, что местная сборная два года назад выиграла молодёжный чемпионат мира до 20 лет. Значит, детско-юношеский футбол в стране развивается правильно — и у Шевченко есть выбор. Мало того, все ребята находятся под его контролем. Андрей отлично знает украинский футбол. Он там свой человек. Это для Шевченко большой плюс по сравнению с иностранными специалистами. Неслучайно сборную Украины ещё ни разу в истории не возглавлял легионер. Это говорит о том, что там даже в сложных ситуациях продолжали доверять своим. И им проще, поскольку они понимают менталитет, знают страну.

— Шевченко завершал карьеру в «Динамо» как раз когда вы там работали. Сразу было понятно, что он станет тренером?

— Даже вопросов не возникало. Андрей был настолько популярен, что, когда заканчивал, ему сразу предложили возглавить сборную. У нас даже был с ним разговор на эту тему. Советовал ему соглашаться, но Шевченко сказал: «Нет, хочу ещё поучиться». Наверное, он оказался прав. Если бы он пошёл туда сразу, может, возникли бы определённые сложности. А сейчас это уже опытный тренер международного уровня.

«Не вижу оснований возвращаться к кандидатуре Ракицкого»

— Возвращаясь к разговору о лидерах... Александр Зинченко и Руслан Малиновский пока не показывают на Евро яркого футбола. С чем это связано?

— Считаю, они играют полезно для команды. К сожалению, Зинченко допускал грубые ошибки, например не удержал Дензела Дюмфриса в моменте с победным голом Нидерландов. Но они всё равно остаются лидерами, хотя каждому хочется, чтобы они играли лучше. Давайте не забывать, что за плечами у обоих тяжелейший клубный сезон. Тот же Малиновский провёл 43 матча во всех турнирах за «Аталанту». Зинченко за две недели до чемпионата Европы сражался в составе «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов. Мне кажется, на групповом этапе им просто не хватало силёнок. Зато к плей-офф оба могут добавить. Александр и Руслан на Евро-2020 ещё не раскрыли свой потенциал. В этом кроется шанс сборной Украины.

— Все три первых встречи на турнире провёл вратарь «Динамо» Георгий Бущан. Но он допустил пару результативных ошибок. Шевченко в 1/8 финала может сделать ставку на опытного Андрея Пятова или молодого Анатолия Трубина?

— Маловероятно. К Бущану уже привыкла линия обороны, да и вся команда. Я не могу сказать, что он совершил много помарок. Во всяком случае выручает Георгий чаще, чем ошибается. С ним «жовто-блакитные» вышли из группы. Он отбил пенальти в поединке с Северной Македонией. Предположу, что тренерский штаб на матч со Швецией вообще сделает минимум изменений в составе. Плюс Бущан, в отличие от того же Трубина, — довольно опытный голкипер. Ему уже 27 лет.

— Согласны с тем, что линия обороны является слабейшей в сборной Украины?

— Она просто очень молодая. Наверное, в этом кроется корень проблемы. Всё-таки определённые ошибки защитники допускали. Шевченко это учтёт.

— Мог ли сейчас помочь команде опытный Ярослав Ракицкий?

— Сложно говорить в сослагательном наклонении. В руководстве украинского футбола на каком-то этапе решили его не привлекать. Но они идут своим путём, и всё получается. В стране много молодых ребят. Я не вижу оснований возвращаться к кандидатуре Ракицкого. Команда и без него играет хорошо. Зато все три матча группового этапа провёл 18-летний центральный защитник киевского «Динамо» Илья Забарный, который был в составе той самой золотой молодёжной сборной. И зачем его менять на 31-летнего?

— Вас удивляет, что Шевченко доверил место в составе на крупном турнире настолько юному исполнителю, да ещё и на такой ответственной позиции?

— Тут надо отдать должное крепости Шевченко. Думаю, в стране вопросы на эту тему ему задают регулярно. Но он продолжает упорно доверять Забарному. Наверное, он вырастет в большую звезду, раз в 18 лет играет в основе сборной на чемпионате Европы. Андрей в этом плане молодец. Он не боится доверять молодым.

«Победа над Швецией станет достаточно серьёзным достижением»

— На сегодняшний день сборная Украины сильнее сборной России?

— Не хочу сравнивать. Мы сможем сделать это тогда, когда они сойдутся на футбольном поле. Пока можно говорить только о том, что Украина при стечении определённых обстоятельств с тремя очками вышла из группы, а Россия с таким же количеством баллов — нет. С другой стороны, в спорте всегда всё определяют результат и итоговое место. У соседей результат есть. А победа над Швецией станет достаточно серьёзным достижением.

— Не возникло ощущения, что украинцы, в отличие от россиян, не боятся играть в футбол? После матча с Нидерландами все хвалили их именно за смелость и яркую игру.

— Здесь дело не в страхе. Скорее, они оказались более подготовленными к чемпионату физически.

— Тот момент, что в составе соседей больше футболистов, выступающих в серьёзных европейских чемпионатах, благотворно сказывается на команде?

— Задам встречный вопрос. Александр Головин уже три года играет в «Монако». Алексей Миранчук перешёл в «Аталанту». Они стали лучше по сравнению с тем периодом, когда выступали в РПЛ? А ведь, по идее, они должны превратиться в лидеров сборной. Это спорный момент. Пойдёт игроку переезд в Европу на пользу или нет — вопрос сугубо индивидуальный. Свои наработки тоже ни в коем случае нельзя забывать и отбрасывать. Мне очень нравится, как выступает на Евро-2020 Чехия. А ведь они делают ставку на те детали, которые прививались в СССР: великолепные единоборства, победные микроэпизоды.

— Недавно в Госдуме предложили провести товарищеский матч между Украиной и Россией. Как относитесь к такой идее?

— Замечательно. Если организовать подобную встречу реально, это обязательно нужно сделать. Я знаю одно: футболисты обеих команд с удовольствием примут в ней участие. Но лучше, если бы это была официальная игра. Не уверен, что товарищескую реально провести.