«Есть все шансы пройти Швецию»: Сёмин о сборной Украины на Евро-2020, мастерстве Шевченко и слабой игре Зинченко

«В 1/8 финала мы увидим совсем другую Украину»
— Как в целом вы оцените игру сборной Украины на групповом этапе?
— Выступление команды оказалось не самым стабильным. Матч с Нидерландами получился очень и очень хорошим, но очков набрать не удалось. К сожалению, в футболе не всегда классная игра приносит победу. Встречи с Северной Македонией и Австрией, напротив, вышли средними. Но главное, украинцы выполнили задачу и вышли в плей-офф.
— Каковы шансы соседей на успех в противостоянии со Швецией?
— Важно, что у подопечных Шевченко была целая неделя на подготовку. Думаю, за это время они успеют набрать форму. В команде собраны молодые достаточно талантливые ребята. Уверен, в 1/8 финала мы увидим совсем другую Украину. По крайней мере, есть потенциал для дальнейшего развития. Сам Шевченко хорошо владеет ситуацией. К тому же, будучи футболистом, он сам получил немалый опыт выступления на крупных турнирах. Времени-то с тех пор прошло немного. Мне кажется, внутри коллектива сложилась отличная атмосфера. У них есть все шансы пройти Швецию.
— Причина игровой нестабильности кроется в молодости футболистов?
— Это действительно присуще молодым исполнителям. Также, на мой взгляд, в нынешней сборной нет таких лидеров, какими были в своё время Олег Блохин, Игорь Беланов, Шевченко. Не хватает стойких и крепких не физически, а духом.
— А как же капитан Андрей Ярмоленко, который на турнире уже забил два мяча и отдал одну результативную передачу?
— Он хорошо проявляет себя на этом чемпионате, но его всё-таки нельзя сравнить с Шевченко или Блохиным.
— Ярмоленко как раз засверкал в киевском «Динамо» под вашим руководством. Тогда вы могли предположить, что он уедет в АПЛ и забьёт за сборную 42 мяча?
— Конечно. Он выделялся в первую очередь своими физическими данными как в молодёжной команде, так и в дубле. Второе: при мощном телосложении Андрей достаточно техничен. Плюс у него прекрасная левая нога, что мы и увидели в матче с Нидерландами. Посмотрите, как он из-за пределов штрафной закрутил мяч в дальнюю девятку. У Ярмоленко хорошо складывается клубная карьера. Он развивается, потому и получил капитанскую повязку в сборной.
— Украина с третьего места попала на Швецию, хотя могла на Испанию. Шевченко уже можно назвать везунчиком?
— Не совсем правильное определение. Андрей просто хорошо работает. Мы видим, как футболисты под его руководством прогрессируют и становятся лучше. У него есть отличная база из молодых исполнителей. Давайте не забывать, что местная сборная два года назад выиграла молодёжный чемпионат мира до 20 лет. Значит, детско-юношеский футбол в стране развивается правильно — и у Шевченко есть выбор. Мало того, все ребята находятся под его контролем. Андрей отлично знает украинский футбол. Он там свой человек. Это для Шевченко большой плюс по сравнению с иностранными специалистами. Неслучайно сборную Украины ещё ни разу в истории не возглавлял легионер. Это говорит о том, что там даже в сложных ситуациях продолжали доверять своим. И им проще, поскольку они понимают менталитет, знают страну.
— Шевченко завершал карьеру в «Динамо» как раз когда вы там работали. Сразу было понятно, что он станет тренером?
— Даже вопросов не возникало. Андрей был настолько популярен, что, когда заканчивал, ему сразу предложили возглавить сборную. У нас даже был с ним разговор на эту тему. Советовал ему соглашаться, но Шевченко сказал: «Нет, хочу ещё поучиться». Наверное, он оказался прав. Если бы он пошёл туда сразу, может, возникли бы определённые сложности. А сейчас это уже опытный тренер международного уровня.
«Не вижу оснований возвращаться к кандидатуре Ракицкого»
— Возвращаясь к разговору о лидерах... Александр Зинченко и Руслан Малиновский пока не показывают на Евро яркого футбола. С чем это связано?
— Считаю, они играют полезно для команды. К сожалению, Зинченко допускал грубые ошибки, например не удержал Дензела Дюмфриса в моменте с победным голом Нидерландов. Но они всё равно остаются лидерами, хотя каждому хочется, чтобы они играли лучше. Давайте не забывать, что за плечами у обоих тяжелейший клубный сезон. Тот же Малиновский провёл 43 матча во всех турнирах за «Аталанту». Зинченко за две недели до чемпионата Европы сражался в составе «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов. Мне кажется, на групповом этапе им просто не хватало силёнок. Зато к плей-офф оба могут добавить. Александр и Руслан на Евро-2020 ещё не раскрыли свой потенциал. В этом кроется шанс сборной Украины.
— Все три первых встречи на турнире провёл вратарь «Динамо» Георгий Бущан. Но он допустил пару результативных ошибок. Шевченко в 1/8 финала может сделать ставку на опытного Андрея Пятова или молодого Анатолия Трубина?
— Маловероятно. К Бущану уже привыкла линия обороны, да и вся команда. Я не могу сказать, что он совершил много помарок. Во всяком случае выручает Георгий чаще, чем ошибается. С ним «жовто-блакитные» вышли из группы. Он отбил пенальти в поединке с Северной Македонией. Предположу, что тренерский штаб на матч со Швецией вообще сделает минимум изменений в составе. Плюс Бущан, в отличие от того же Трубина, — довольно опытный голкипер. Ему уже 27 лет.
— Согласны с тем, что линия обороны является слабейшей в сборной Украины?
— Она просто очень молодая. Наверное, в этом кроется корень проблемы. Всё-таки определённые ошибки защитники допускали. Шевченко это учтёт.
— Мог ли сейчас помочь команде опытный Ярослав Ракицкий?
— Сложно говорить в сослагательном наклонении. В руководстве украинского футбола на каком-то этапе решили его не привлекать. Но они идут своим путём, и всё получается. В стране много молодых ребят. Я не вижу оснований возвращаться к кандидатуре Ракицкого. Команда и без него играет хорошо. Зато все три матча группового этапа провёл 18-летний центральный защитник киевского «Динамо» Илья Забарный, который был в составе той самой золотой молодёжной сборной. И зачем его менять на 31-летнего?
— Вас удивляет, что Шевченко доверил место в составе на крупном турнире настолько юному исполнителю, да ещё и на такой ответственной позиции?
— Тут надо отдать должное крепости Шевченко. Думаю, в стране вопросы на эту тему ему задают регулярно. Но он продолжает упорно доверять Забарному. Наверное, он вырастет в большую звезду, раз в 18 лет играет в основе сборной на чемпионате Европы. Андрей в этом плане молодец. Он не боится доверять молодым.
«Победа над Швецией станет достаточно серьёзным достижением»
— На сегодняшний день сборная Украины сильнее сборной России?
— Не хочу сравнивать. Мы сможем сделать это тогда, когда они сойдутся на футбольном поле. Пока можно говорить только о том, что Украина при стечении определённых обстоятельств с тремя очками вышла из группы, а Россия с таким же количеством баллов — нет. С другой стороны, в спорте всегда всё определяют результат и итоговое место. У соседей результат есть. А победа над Швецией станет достаточно серьёзным достижением.
— Не возникло ощущения, что украинцы, в отличие от россиян, не боятся играть в футбол? После матча с Нидерландами все хвалили их именно за смелость и яркую игру.
— Здесь дело не в страхе. Скорее, они оказались более подготовленными к чемпионату физически.
— Тот момент, что в составе соседей больше футболистов, выступающих в серьёзных европейских чемпионатах, благотворно сказывается на команде?
— Задам встречный вопрос. Александр Головин уже три года играет в «Монако». Алексей Миранчук перешёл в «Аталанту». Они стали лучше по сравнению с тем периодом, когда выступали в РПЛ? А ведь, по идее, они должны превратиться в лидеров сборной. Это спорный момент. Пойдёт игроку переезд в Европу на пользу или нет — вопрос сугубо индивидуальный. Свои наработки тоже ни в коем случае нельзя забывать и отбрасывать. Мне очень нравится, как выступает на Евро-2020 Чехия. А ведь они делают ставку на те детали, которые прививались в СССР: великолепные единоборства, победные микроэпизоды.
— Недавно в Госдуме предложили провести товарищеский матч между Украиной и Россией. Как относитесь к такой идее?
— Замечательно. Если организовать подобную встречу реально, это обязательно нужно сделать. Я знаю одно: футболисты обеих команд с удовольствием примут в ней участие. Но лучше, если бы это была официальная игра. Не уверен, что товарищескую реально провести.