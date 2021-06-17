Червиченко считает, что сборная Украины сильнее сборной России

«Нападение у Украины точно лучше, чем у нас. Малиновский и Ярмоленко — это два прекрасных нападающих. У нас, к сожалению, таких нет. Вообще команда двигается быстрее, веселее и играет пожёстче. Честно говоря, мне кажется, сборная Украины посильнее нашей сборной будет. Ей не хватает скорости. Мы финнов гоняли 20—30 минут. К 60-й минуте команда остановилась, а Финляндия перехватила инициативу», — приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что, по его мнению, сборная Украины обыграла бы Россию в очной встрече на Евро-2020.

«Если объективно, то украинцы, скорее всего, победят нас в очной встрече. У них вратарь тянет пенальти, а сами игроки действуют пожёстче. Для наших ребят это будет просто рядовая игра. А для Украины это матч смерти. Если они нам проиграют, то им просто нельзя будет возвращаться на Украину. Их сборная просто умрёт на поле. У наших игроков и так проблема с мотивацией, а в подобном матче где им её взять», — добавил Червиченко.

В первом туре группового этапа Евро сборная России проиграла Бельгии со счётом 0:3, а Украина потерпела поражение от Нидерландов — 2:3. Во втором туре россияне победили финнов — 1:0, а украинцы со счётом 2:1 взяли верх над Северной Македонией.

Ранее сообщалось, что в УЕФА потребовали от футболистов не трогать бутылки спонсоров на пресс-конференциях Евро-2020.