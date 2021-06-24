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24 июня
«Не вызовет ничего, кроме раздражения»: что эксперты думают об идее проведения товарищеского матча Россия — Украина
Выход сборной Украины в плей-офф Евро-2020 спровоцировал споры о том, сильнее ли подопечные Андрея Шевченко, чем российские футболисты, занявшие в своей группе последнее место. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв предложил провести товарищеский матч между командами, чтобы выяснить это, однако большинство экспертов не поддержали его идею. Почётный президент РФС Вячеслав Колосков предположил, что такая встреча лишь обострит отношения между государствами. А известный тренер Валерий Непомнящий отметил, что против организации подобного матча сейчас в первую очередь выступят украинские политики.
«Не вызовет ничего, кроме раздражения»: что эксперты думают об идее проведения товарищеского матча Россия — Украина
  • Reuters
«Не вызовет ничего, кроме раздражения»: что эксперты думают об идее проведения товарищеского матча Россия — Украина
  • Reuters
Выход сборной Украины в плей-офф Евро-2020 спровоцировал споры о том, сильнее ли подопечные Андрея Шевченко, чем российские футболисты, занявшие в своей группе последнее место. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв предложил провести товарищеский матч между командами, чтобы выяснить это, однако большинство экспертов не поддержали его идею. Почётный президент РФС Вячеслав Колосков предположил, что такая встреча лишь обострит отношения между государствами. А известный тренер Валерий Непомнящий отметил, что против организации подобного матча сейчас в первую очередь выступят украинские политики.

Выход Украины в плей-офф Евро-2020 и непопадание туда России дали некоторым болельщикам и футбольным специалистам повод для сравнения сборных. Подопечные Андрея Шевченко стали единственной командой, прошедшей в 1/8 финала турнира с тремя очками по итогам групповой стадии. Они одержали одну победу и дважды уступили с суммарной разницей забитых и пропущенных мячей 4—5. Игроки Станислава Черчесова набрали столько же очков, но оказались на четвёртом месте в группе из-за худшей разницы голов, чем у Финляндии (2—7 против 1—3).

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В связи с этим многие задались вопросом, действительно ли отечественная сборная выглядела хуже географических соседей. На фоне бурной радости некоторых украинских фанатов в связи с вылетом россиян часть экспертов предположили, что решающая роль в распределении мест в квартетах принадлежит удаче.

Так, экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что украинцы вышли в плей-офф лишь благодаря разгрому Испании во встрече со Словакией (5:0) и победе Швеции над Польшей (3:2) в последнем раунде группового этапа. А спортивный журналист Василий Уткин указал на роль, которую сыграл в матче Финляндии и Дании (1:0) эпизод с Кристианом Эриксеном, пережившим остановку сердца.

«Я очень рад за Украину и не подстилаю соломку, но смотрите: ведь и у той, и у другой команды три очка. Но если бы не Эриксен со своим сердцем, Дания выиграла бы два матча, а не один, и сборная России заняла бы третье место... Но судьба сборной России от этого никак бы не изменилась. Два крупных поражения, та же самая разница... Какие разные три очка, какие разные турнирные судьбы», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

На споры о том, какая из двух команд действительно заслуживала выхода в плей-офф, отреагировали и в Госдуме РФ. Так, депутат Дмитрий Свищёв предложил провести товарищеский матч, который помог бы выявить сильнейшую сборную.

«Очень бы хотелось в ближайшем будущем увидеть матч Россия — Украина. Это довольно интересно. Пусть даже товарищеский матч. В такие моменты может проявиться сближение народов и культур. Только не надо сталкивать нас лбами и решать политические споры на поле. Исключительно футбол», — цитирует Свищёва «Чемпионат».

Политик также выразил мнение, что подопечные Шевченко выглядели ненамного сильнее россиян. Он подчеркнул, что рад выходу команды так же, как и успехам других сборных, и не понимает, почему некоторым болельщикам доставляют удовольствие неудачи соперников.

В Крымском футбольном союзе положительно отреагировали на предложение Свищёва и выразили готовность принять матч Россия — Украина на полуострове. Президент организации Юрий Ветоха сказал, что игра могла бы пройти на стадионе в Севастополе, вмещающем 5,5 тыс. зрителей.

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«Я за любое проявление футбола! Хорошо, когда спорт не путают с политикой. Выяснять, какая сборная сильнее, надо на футбольном поле. Крым готов принять сборные России и Украины, лишь бы к нам приехали. Инфраструктура в полном порядке, она позволит организовать этот матч… Все люди разные, болельщики тоже разные. Я знаю, что есть россияне, которые поддерживают сборную Украины, точно так же и украинцы. Спорт всегда сближает, это однозначно», — приводит слова Ветохи Sport24.

При этом далеко не все оценили идею Свищёва. По мнению почётного президента Российского футбольного союза (РФС) Вячеслава Колоскова, не стоит усугублять и так напряжённую обстановку между государствами.

«К этой идее отношусь крайне отрицательно. Кроме злейшего раздражения такой матч у людей больше ничего не вызовет с учётом ситуации и отношения к нам Украины. Если наши ребята более-менее лояльно воспримут, то от них можно ожидать чего угодно, мы же видели, как до начала Евро чего они только не наговорили. Да и для чего, какая цель? Выявить, кто сильнее? Что может показать товарищеский матч? Полная чушь. Никакие отношения он не укрепит, только подольёт масла в огонь. Я категорически против этой идеи. До сих пор поддерживаю требование УЕФА разводить наши команды по разным корзинам. Зачем создавать дополнительные проблемы, если их можно избежать?» — сказал Колосков RT.

С его мнением согласился известный тренер Валерий Непомнящий. Он предположил, что даже если игроки и болельщики захотят провести такую встречу на футбольном поле, то политики точно выступят против.

«Я очень сильно сомневаюсь, что это возможно реализовать. К сожалению, всё зависит не от спортсменов, а от политиков. Конечно, есть неадекватные люди, которые могут негативно отреагировать, но в целом, думаю, люди были бы не против, чтобы наши сборные встретились», — отметил Непомнящий.

«Например, когда Украина играет, я и 90% моих знакомых за неё болеют. Наши народы не разделить в ментальном смысле. Но политикам на Украине это не понравится. Во все времена команды разводили, поэтому это, к сожалению, нужно принять как данность. Думаю, сейчас ещё пока не время для такого матча», — добавил собеседник RT.

В свою очередь, народный артист России и известный футбольный болельщик Лев Лещенко заявил, что в связи с острой политической обстановкой проведение матча невозможно. Кроме того, он усомнился в целесообразности такой игры в принципе: «Не скажу, что я бы хотел увидеть эту игру. Какой смысл выяснять, кто лучше из двух плохих команд? Играть нужно с сильными соперниками, чтобы понимать свой уровень. Остальное малосодержательно и неинтересно».

Тем не менее были и те, кто поддержал предложение. Так, коллега Свищёва по Госдуме VII созыва олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отметила, что товарищеский матч пошёл бы на пользу, однако выразила мнение, что футболисты должны выйти на поле в нейтральной форме.

«Прекрасная идея! Я думаю, что Украина не согласится. Тем более если они выйдут в той форме. Тогда это уже будет не товарищеский матч. Было бы прекрасно выйти в нейтральной форме и поиграть друг против друга без всякой политической подоплёки. Где было бы лучше его провести? Пусть решит жребий. Чтобы всё было по справедливости», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

Напомним, последний матч с участием России и Украины состоялся в 1999 году в рамках отборочного турнира к ЧЕ-2000. После ухудшения отношений между государствами в 2014-м УЕФА принял решение разводить национальные команды и клубы таким образом, чтобы максимально исключить вероятность их встречи.

Новости smi2.ru
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