Уткин: если бы не Эриксен со своим сердцем, Россия заняла бы третье место

«Я говорил, что Россия и Украина покажут примерно одинаковый результат и закончат Евро примерно одинаково. Я рад за Украину, но и у той, и у другой сборной три очка. Если бы не Эриксен со своим сердцем, Дания выиграла бы два матча, а Россия заняла бы третье место», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

При этом журналист отмечает, что судьба сборной России на чемпионате Европы от этого никак бы не изменилась.

«Два крупных поражения, та же самая разница, безвольная, позорная игра дома. Какие разные три очка, какие разные турнирные судьбы. И то, что Россия четвёртая, а Украина третья, — это уже такой дополнительный показатель», — сказал он.

По итогам группового этапа Евро-2020 Украина заняла третье место в группе C и прошла в плей-офф, обойдя по дополнительным показателям Финляндию и Словакию, которые стали третьими в группах B и E соответственно. Россия заняла четвёртое место в группе B и вылетела с турнира.

Ранее в Госдуме предложили организовать товарищеский матч между Россией и Украиной.