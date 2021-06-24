В Крыму выразили готовность принять матч сборных России и Украины

«Крым готов принять матч России и Украины. Инфраструктура позволит организовать эту встречу. На данный момент игра может пройти на стадионе в Севастополе на 5,5 тыс.», — цитирует Ветоху Sport24.
По словам президента КФС, он знает, что есть россияне, которые поддерживают сборную Украины, точно так же, как украинцы — сборную России.
«Футбол всегда сближает», — сказал он.
По итогам группового этапа Евро-2020 Украина заняла третье место в группе C и прошла в плей-офф, обойдя по дополнительным показателям Финляндию и Словакию, которые стали третьими в группах B и E соответственно. Россия заняла четвёртое место в группе B и вылетела с турнира.
Ранее в Госдуме предложили организовать товарищеский матч между Россией и Украиной.