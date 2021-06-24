Колосков высказался категорически против идеи проведения товарищеского матча Россия — Украина

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков раскритиковал идею проведения товарищеского матча между сборными России и Украины.

«К этой идее отношусь крайне отрицательно. Кроме злейшего раздражения, такой матч у людей больше ничего не вызовет, с учётом ситуации и отношения к нам Украины. Да и для чего, какая цель? Выявить, кто сильнее? Что может показать товарищеский матч? Полная чушь. Никакие отношения он не укрепит, только подольёт масла в огонь. Я категорически не согласен с этой идеей. Я до сих пор поддерживаю требование УЕФА разводить наши команды по разным корзинам. Зачем создавать дополнительные проблемы, если их можно избежать?» — сказал Колосков RT.

Ранее бывший российский футболист Юрий Никифоров назвал нереальным проведение товарищеского матча между Украиной и Россией.