Колосков высказался категорически против идеи проведения товарищеского матча Россия — Украина

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков раскритиковал идею проведения товарищеского матча между сборными России и Украины.
Колосков высказался категорически против идеи проведения товарищеского матча Россия — Украина
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«К этой идее отношусь крайне отрицательно. Кроме злейшего раздражения, такой матч у людей больше ничего не вызовет, с учётом ситуации и отношения к нам Украины. Да и для чего, какая цель? Выявить, кто сильнее? Что может показать товарищеский матч? Полная чушь. Никакие отношения он не укрепит, только подольёт масла в огонь. Я категорически не согласен с этой идеей. Я до сих пор поддерживаю требование УЕФА разводить наши команды по разным корзинам. Зачем создавать дополнительные проблемы, если их можно избежать?» — сказал Колосков RT.

Ранее бывший российский футболист Юрий Никифоров назвал нереальным проведение товарищеского матча между Украиной и Россией.

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