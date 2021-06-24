Никифоров считает нереальным проведение товарищеского матча между Украиной и Россией

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Бывший российский футболист Юрий Никифоров оценил перспективу организации товарищеского матча между сборными России и Украины.
Никифоров считает нереальным проведение товарищеского матча между Украиной и Россией
  • Reuters

«В данной ситуации я думаю, что это нереально. Может быть, через несколько лет, когда всё нормализуется между странами. Сейчас этот матч невозможен. Если Украину и Россию УЕФА разводит, чтобы они не сыграли друг против друга в еврокубках, то какая товарищеская игра может быть?» — цитирует Никифорова Sport24.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин выразил мнение, что у Украины неплохие шансы выйти в четвертьфинал Евро-2020.

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