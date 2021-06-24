Сёмин считает, что у Украины неплохие шансы выйти в четвертьфинал Евро-2020

«Сборная Украины хорошо сыграла в групповом этапе чемпионата Европы. Они здорово себя показали. У них был сыгран отличный матч с Голландией, в котором, к сожалению, не удалось победить. Андрей Шевченко — опытный человек, который и играл, и работает в своей команде, он нашёл подход к футболистам. Украина — Швеция — хорошая пара, обе сборные очень перспективные. У Украины неплохие шансы пройти дальше. Будет очень интересно посмотреть на эту игру. Как далеко зайдёт сборная Украины? Думаю, что это вопрос к Андрею Шевченко. И то он вам тоже точно не скажет. Но, повторюсь, играют они хорошо. Будем надеяться, что всё у них получится», — цитирует Сёмина Sport24.

Украина заняла третье место в своей группе, однако сумела выйти в плей-офф по дополнительным показателям.

Матч Украина — Швеция состоится 29 июня в Глазго.

Ранее в Крыму выразили готовность принять матч сборных России и Украины.