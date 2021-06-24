Непомнящий: я очень сомневаюсь в возможности организации матча России с Украиной

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался относительно возможности проведения товарищеского матча между сборными России и Украины.

«Предположить можно, но я очень сильно сомневаюсь, что это возможно реализовать. К сожалению, это зависит не от спортсменов, а от политиков. Конечно, есть неадекватные люди, которые могут негативно отреагировать, но в целом, думаю, люди были бы не против, чтобы наши сборные встретились. Например, когда Украина играет, я и 90% моих знакомых за неё болеют. Наши народы не разделить в ментальном смысле. Но во все времена наши команды разводили, поэтому это, к сожалению, нужно принять как данность. Думаю, сейчас ещё не время для такого матча», — сказал Непомнящий RT.

Ранее Колосков высказался категорически против идеи проведения товарищеского матча Россия — Украина.