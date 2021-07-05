Сорокин заявил, что УЕФА не высказывал претензий из-за сообщений о заболевших коронавирусом после матчей в Петербурге

«Нет, претензий мы не слышали со стороны УЕФА. Да, когда люди путешествуют, у них больше шансов заразиться любой инфекцией, чем дома. Это всегда риск. Мне трудно говорить, кто и где заразился. Но у УЕФА было масштабное исследование о том, влияет ли посещение стадиона на заболеваемость. И после исследования сотен матчей было выяснено, что это невозможно. То есть футбол в этом винить сложно. Поэтому не могу принять обвинение как организатор футбольных матчей», — заявил Сорокин.
Санкт-Петербург принял шесть матчей группового этапа Евро-2020 и одну игру 1/4 финала турнира.
Ранее Сорокин рассказал, как в УЕФА оценили проведение матчей Евро-2020 в Петербурге.