Сорокин рассказал, как в УЕФА оценили проведение матчей Евро-2020 в Петербурге

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал, какую оценку дал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) организации и проведению в городе матчей чемпионата Европы.

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал, какую оценку дал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) организации и проведению в городе матчей чемпионата Европы.

«Мы обменивались впечатлениями с коллегами, которые приезжали на матчи. В целом получили очень хорошие отзывы. Итоги будут подведены по окончании турнира. Но пока впечатление хорошее. Мы подробно беседовали с Александром Клерком и другими руководителями. Отзывы были положительными», — рассказал Сорокин.

Он отметил, что нынешний турнир стал очень сложным для всех городов-организаторов.

«Ввиду географической разнесённости и пандемии. Не завидую коллегам из УЕФА с этой точки зрения. Трудно представить себе эту задачу. Но самое главное, что удалось сохранить целостность турнира. В этом большая заслуга наших опытных коллег», — добавил Сорокин.

Санкт-Петербург принял шесть матчей группового этапа Евро-2020 и одну игру 1/4 финала турнира.

Ранее Сорокин заявил, что Евро-2020 войдёт в историю благодаря вызовам, которые ему сопутствовали.