Сорокин: Евро-2020 войдёт в историю благодаря вызовам, которые ему сопутствовали

«Турнир непростой. Мы неоднократно подчёркивали его неординарность. Он войдёт в историю не только с географической точки зрения, но и благодаря вызовам, которые ему сопутствовали. Как нам кажется, всё сложилось, прошло в атмосфере гостеприимства. Нас посетили иностранные болельщики, и для них было сделано всё, что могло быть сделано в нынешних условиях, были открыты культурные возможности. Турнир получился и получился с хорошим настроением, останутся приятные впечатления», — заявил Сорокин.

Он отметил, что оргкомитету удалось успешно соблюсти меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

«У нас жили две команды. Обе нас благодарили, уехали с самыми тёплыми воспоминаниями. Мы рады, что на время Петербург стал их домом. У нас получилась хорошая социальная программа. Мы взаимодействовали с фондами Хабенского и Кержакова. Хотелось бы отметить сотрудничество с художником Покрасом Лампасом. Завершаем с хорошим настроением и с оптимизмом смотрим в будущее, на организацию финала Лиги чемпионов», — добавил Сорокин.

Санкт-Петербург принял шесть матчей группового этапа Евро-2020 и одну игру 1/4 финала турнира.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин объяснил проведение матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге в условиях коронавируса.