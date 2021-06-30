Путин объяснил проведение матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге в условиях коронавируса

Президент России Владимир Путин во время прямой линии объяснил, почему матчи чемпионата Европы по футболу проходили в Санкт-Петербурге, несмотря на непростую ситуацию с распространением коронавируса.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии объяснил, почему матчи чемпионата Европы по футболу проходили в Санкт-Петербурге, несмотря на непростую ситуацию с распространением коронавируса.

«Что касается Евро, прежде всего мы обязаны были исполнять обязательства, которое взяло на себя государство по организации крупных спортивных мероприятий», — заявил президент.

В рамках Евро-2020 Санкт-Петербург уже принял шесть матчей группового этапа и примет ещё одну четвертьфинальную игру.

Ранее определились участники четвертьфинала Евро-2020 в Петербурге.