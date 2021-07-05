Сорокин рассказал о различиях в подготовке к матчам Евро и финалу ЛЧ

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал, что город уже начал подготовку к проведению финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал, что город уже начал подготовку к проведению финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.

«Работу мы начали уже давно — и оргкомитет, и федеральное правительство, и власти города. Мы давно ведём диалог. Есть принципиальные различия с Евро — это один матч, играют клубы, клубные болельщики, которые приезжают на короткий срок, по-другому задействован транспорт. Например, на финал Лиги чемпионов в 2008 году в Москву прилетело 120 чартеров, мы организовывали бесплатные шаттлы. Это большой вызов, на который требуется много усилий. Но это центральное событие европейского футбола. Будем внимательно готовиться. Это такой матч, на который нужен год», — заявил Сорокин.

Санкт-Петербург принял шесть матчей группового этапа Евро-2020 и одну игру 1/4 финала турнира.

Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 пройдёт в мае 2022 года. Точная дата будет определена позднее.

Ранее Сорокин заявил, что УЕФА не высказывал претензий из-за сообщений о заболевших коронавирусом после матчей в Петербурге.