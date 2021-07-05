Сорокин оценил шансы России принять один из будущих Евро

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин оценил шансы на проведение в ближайшем будущем в России чемпионата Европы в полном объёме.

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин оценил шансы на проведение в ближайшем будущем в России чемпионата Европы в полном объёме.

«Не знаю. Такое планирование осуществляется в Российском футбольном союзе. А шансы достаточно велики. У нас есть и опыт, и инфраструктура. Россия зарекомендовала себя как надёжный партнёр для УЕФА», — заявил Сорокин.

Место проведения Евро-2024 уже определено: турнир пройдёт в Германии. Хозяева континентальных первенств 2028 и 2032 годов пока не выбраны.

Санкт-Петербург принял шесть матчей группового этапа Евро-2020 и одну игру 1/4 финала турнира.

Ранее Сорокин рассказал о различиях в подготовке к матчам Евро и финалу ЛЧ.