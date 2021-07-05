Сорокин: в полуфиналы Евро-2020 вышли очень достойные команды

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин поделился своими впечатлениями болельщика от чемпионата Европы по футболу.

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин поделился своими впечатлениями болельщика от чемпионата Европы по футболу.

«В полуфиналы вышли очень достойные команды. Никаких случайностей нет. Датчане показывают хорошей футбол. Англичане тоже. Меня расстроили французы. Всегда обидно проиграть на последнем пенальти, поэтому я понимаю чувства их болельщиков. Но ничего не поделаешь, это спорт. В целом нас ожидают яркие полуфиналы. Кто победит, не знаю. А знал бы, не сказал», — заявил Сорокин.

В полуфиналах Евро-2020 сыграют Англия, Дания, Испания и Италия.

Италия и Испания встретятся на «Уэмбли» в Лондоне 6 июля, а Англия и Дания — 7 июля. Начало встреч запланировано на 22:00 мск.

Команды, проигравшие в 1/2 финала, завершат участие в турнире и будут признаны бронзовыми призёрами Евро-2020, а победители 11 июля сыграют в финале, который также пройдёт на «Уэмбли».

Ранее сообщалось, что УЕФА представил мяч для полуфиналов и финала Евро-2020