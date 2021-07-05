Сорокин: в полуфиналы Евро-2020 вышли очень достойные команды

«В полуфиналы вышли очень достойные команды. Никаких случайностей нет. Датчане показывают хорошей футбол. Англичане тоже. Меня расстроили французы. Всегда обидно проиграть на последнем пенальти, поэтому я понимаю чувства их болельщиков. Но ничего не поделаешь, это спорт. В целом нас ожидают яркие полуфиналы. Кто победит, не знаю. А знал бы, не сказал», — заявил Сорокин.
В полуфиналах Евро-2020 сыграют Англия, Дания, Испания и Италия.
Италия и Испания встретятся на «Уэмбли» в Лондоне 6 июля, а Англия и Дания — 7 июля. Начало встреч запланировано на 22:00 мск.
Команды, проигравшие в 1/2 финала, завершат участие в турнире и будут признаны бронзовыми призёрами Евро-2020, а победители 11 июля сыграют в финале, который также пройдёт на «Уэмбли».
Ранее сообщалось, что УЕФА представил мяч для полуфиналов и финала Евро-2020