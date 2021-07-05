УЕФА представил мяч для полуфиналов и финала Евро-2020

Обновлённый игровой снаряд получил название Uniforia Finale. Основным отличием этого мяча от использовавшегося в предыдущих матчах является серебристая окраска большей части его поверхности, также была изменена расцветка швов. На мяч нанесён новый узор, напоминающий арки лондонского стадиона «Уэмбли», который примет оба полуфинала и финал. Данных об изменении игровых свойств не приводится.
Италия и Испания сыграют 6 июля, а Англия и Дания — 7 июля. Начало встреч запланировано на 22:00 мск.
Команды, проигравшие в 1/2 финала, завершат участие в турнире и будут признаны бронзовыми призёрами Евро-2020, а победители 11 июля встретятся в финале.
Ранее Алексей Сорокин заявил, что Евро-2020 войдёт в историю благодаря вызовам, которые ему сопутствовали.