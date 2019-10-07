Черчесов призвал болельщиков посетить матч сборных России и Шотландии
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- РИА Новости
Видео приглашения опубликовано в официальном Instagram сборной России.
«Друзья, дорогие наши болельщики, 10 октября играем с шотландцами. Давно не играли в Москве, в «Лужниках», поэтому с удовольствием вас приглашаем. Поддержите нас», — сказал Черчесов.
Сборная России сыграет со сборной Шотландии на своём поле 10 октября (Москва, «Лужники»), а 13 октября проведёт выездной поединок с командой Кипра (Никосия, GSP).
Ранее Черчесов назвал матч с Шотландией определяющим для сборной России.