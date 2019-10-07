Черчесов призвал болельщиков посетить матч сборных России и Шотландии

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов призвал болельщиков посетить матч национальной команды с Шотландией, который состоится в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.
Черчесов призвал болельщиков посетить матч сборных России и Шотландии
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Видео приглашения опубликовано в официальном Instagram сборной России.

«Друзья, дорогие наши болельщики, 10 октября играем с шотландцами. Давно не играли в Москве, в «Лужниках», поэтому с удовольствием вас приглашаем. Поддержите нас», — сказал Черчесов.

Сборная России сыграет со сборной Шотландии на своём поле 10 октября (Москва, «Лужники»), а 13 октября проведёт выездной поединок с командой Кипра (Никосия, GSP).

Ранее Черчесов назвал матч с Шотландией определяющим для сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить