Черчесов призвал болельщиков посетить матч сборных России и Шотландии

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов призвал болельщиков посетить матч национальной команды с Шотландией, который состоится в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.

Видео приглашения опубликовано в официальном Instagram сборной России.

«Друзья, дорогие наши болельщики, 10 октября играем с шотландцами. Давно не играли в Москве, в «Лужниках», поэтому с удовольствием вас приглашаем. Поддержите нас», — сказал Черчесов.

Сборная России сыграет со сборной Шотландии на своём поле 10 октября (Москва, «Лужники»), а 13 октября проведёт выездной поединок с командой Кипра (Никосия, GSP).

Ранее Черчесов назвал матч с Шотландией определяющим для сборной России.