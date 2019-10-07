Черчесов считает матч с Шотландией определяющим для сборной России
- РИА Новости
«Для нас, меня и команды будет событийный матч в Москве, определяющий. Приятно сыграть в «Лужниках». Единственное, надо чуть-чуть батареи включить на улице», — цитирует Черчесова ТАСС.
Сборная России сыграет со сборной Шотландии на своём поле 10 октября (Москва, «Лужники»), а 13 октября проведёт выездной поединок с командой Кипра (Никосия, GSP).
Ранее сообщалось, что Далер Кузяев тренировался по индивидуальной программе перед матчем с Шотландией.