Губерниев: в моих эфирах Черчесов раскроется по-новому

Известный комментатор и телеведущий высказался об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу.

«Черчесов уволен! Ответы на пресс-конференции были последней каплей! Он пытался держать удар, временами даже неплохо, но сплошные линии пересекал неоднократно, и вкупе с результатом сборной настало расторжение контракта! Тренер, спасибо вам за работу! Ждём в клубе теперь или на «Матч ТВ» экспертом — в моих эфирах раскроется по-новому!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством национальная команда страны вышла в четвертьфинал чемпионата мира — 2018, однако на Евро-2020 не сумела попасть в плей-офф.

Ранее сообщалось, что РФС расторг контракт с Черчесовым.