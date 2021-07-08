Михаил Боярский высказался по поводу отставки Станислава Черчесова

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Народный артист РСФСР Михаил Боярский высказался по поводу отставки Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной сборной России по футболу.
Михаил Боярский высказался по поводу отставки Станислава Черчесова
  • globallookpress.com

«Это было, конечно, ожидаемо», — заявил он в беседе с ФАН.

По словам артиста, команда показала «нулевой» результат на чемпионате Европы.

Как считает Боярский, теперь нужно думать, что будет дальше с российским футболом.

Со своей стороны, советский футболист, генеральный директор ФК «Ника» Сергей Ольшанский в беседе с телеканалом «360» назвал решение об отставке «справедливым на 100%».

По словам эксперта, он не видит среди отечественных тренеров тех, кто мог бы возглавить сборную России.

Ранее Черчесов высказался о решении Российского футбольного союза (РФС) досрочно прекратить действие контракта с ним и его штабом.

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