Черчесов прокомментировал своё увольнение из сборной России

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о решении Российского футбольного союза (РФС) досрочно прекратить действие контракта с ним и его штабом.

«Сегодня мы договорились с главой РФС Александром Дюковыми о том, что наш тренерский штаб прекращает работу в национальной сборной России. Я хотел бы поблагодарить всех, с кем мы сотрудничали на протяжении этих пяти лет: прежде всего футболистов, персонал сборной, представителей РФС. Отдельная благодарность также болельщикам сборной России, поддержка которых навсегда останется в нашей памяти. Я желаю новому тренерскому штабу успехов в решении важной задачи по выходу на чемпионат мира — 2022», — цитирует Черчесова пресс-служба РФС.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством национальная команда страны вышла в четвертьфинал чемпионата мира — 2018, однако на Евро-2020 не сумела попасть в плей-офф.

Ранее Федун поблагодарил Черчесова за работу, которую он проделал в сборной России.