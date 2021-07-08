Черчесов прокомментировал своё увольнение из сборной России

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о решении Российского футбольного союза (РФС) досрочно прекратить действие контракта с ним и его штабом.
Черчесов прокомментировал своё увольнение из сборной России
  • РИА Новости

«Сегодня мы договорились с главой РФС Александром Дюковыми о том, что наш тренерский штаб прекращает работу в национальной сборной России. Я хотел бы поблагодарить всех, с кем мы сотрудничали на протяжении этих пяти лет: прежде всего футболистов, персонал сборной, представителей РФС. Отдельная благодарность также болельщикам сборной России, поддержка которых навсегда останется в нашей памяти. Я желаю новому тренерскому штабу успехов в решении важной задачи по выходу на чемпионат мира — 2022», — цитирует Черчесова пресс-служба РФС.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством национальная команда страны вышла в четвертьфинал чемпионата мира — 2018, однако на Евро-2020 не сумела попасть в плей-офф.

Ранее Федун поблагодарил Черчесова за работу, которую он проделал в сборной России.

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