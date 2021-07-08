Федун: скажем Черчесову спасибо за ту работу, которую он проделал в сборной России

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной сборной России по футболу.

«Надо отметить заслуги Станислава Саламовича Черчесова, поскольку благодаря ему мы в своё время играли в четвертьфинале чемпионата мира. Вся страна была счастлива, за это скажем ему спасибо. Тренерская судьба такова, что сегодня ты наверху, а уже завтра — внизу. К сожалению, этого не избежать ни одному тренеру. Скажем ему спасибо за ту работу, которую он проделал в сборной», — цитирует Федуна Sport24.

Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 года. Под его руководством национальная команда страны вышла в четвертьфинал чемпионата мира — 2018. На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией, не сумев пробиться в плей-офф.

Ранее сообщалось, что РФС ещё не согласовывал условия расторжения контракта с Черчесовым.