СМИ: РФС ещё не согласовывал условия расторжения контракта с Черчесовым
- Reuters
Об этом сообщает «Чемпионат». На встрече, которая состоялась 8 июля, Дюков объявил Черчесову о решении досрочно прекратить с ним сотрудничество. При этом стороны пока не обсуждали детали прекращения работы.
На Евро-2020 сборная России не сумела выйти из группы, заняв четвёртое место в квартете В. Несмотря на это, технический комитет РФС выразил поддержку Черчесову. Основной проблемой сборной России был назван уровень игроков.
Ранее Дюков прокомментировал расторжение контракта с Черчесовым.