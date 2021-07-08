СМИ: РФС ещё не согласовывал условия расторжения контракта с Черчесовым

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков и бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов пока не согласовали условия расторжения контракта.
СМИ: РФС ещё не согласовывал условия расторжения контракта с Черчесовым
  • Reuters

Об этом сообщает «Чемпионат». На встрече, которая состоялась 8 июля, Дюков объявил Черчесову о решении досрочно прекратить с ним сотрудничество. При этом стороны пока не обсуждали детали прекращения работы.

На Евро-2020 сборная России не сумела выйти из группы, заняв четвёртое место в квартете В. Несмотря на это, технический комитет РФС выразил поддержку Черчесову. Основной проблемой сборной России был назван уровень игроков.

Ранее Дюков прокомментировал расторжение контракта с Черчесовым.

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