Кьеллини перед финалом Евро-2020 признался, что является фанатом Кейна

«Я всё ещё помню момент, когда мне довелось впервые сыграть против Кейна: это был товарищеский матч. Он сразу же впечатлил меня тем, каким количеством различных навыков обладает. Гарри очень техничный, прекрасно бьёт с дистанции, хорош в воздухе, пробивает штрафные. После мне приходилось встречаться с ним как игроком «Тоттенхэма», и я действительно его большой фанат. Вы можете спросить у Фабио Паратичи, он подтвердит это с учётом того, сколько мы с ним говорили о Кейне за последние годы. Это удача — сыграть против Гарри в воскресенье. Всегда здорово противостоять нападающим такого уровня. Это будет сложный бой, но я нахожусь в его предвкушении», — приводит слова Кьеллини «Матч ТВ».

Финал Евро-2020 Италия — Англия состоится 11 июля в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Кейн поделился мнением о финальном матче Евро-2020 с Италией.