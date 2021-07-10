Кейн: в больших финалах результат определяют мелочи

«То, что финал Евро-2020 пройдёт на «Уэмбли», делает это событие ещё более значимым. Сборная Италии — прекрасная команда. У них много опыта, есть индивидуально сильные футболисты, но главное — это сплочённый коллектив. Будет тяжёлая битва, но мы знаем, что наша команда в силах победить. Нужно сосредоточиться на себе, тщательно подготовиться, подойти к матчу с тем же настроем, с каким подходили и ко всем остальным. Не сомневаться в том, что мы способны выиграть. В важных поединках, в больших финалах результат определяют мелочи. Мы должны сделать так, чтобы они сложились в нашу пользу», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

Финал Евро-2020 Италия — Англия состоится 11 июля. Матч пройдёт в Лондоне на «Уэмбли». Начало встречи — в 22:00 мск.

Ранее защитник сборной Италии по футболу Леонардо Бонуччи отметил сильные стороны сборной Англии перед финалом Евро-2020.