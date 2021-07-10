Бонуччи отметил сильные стороны сборной Англии перед финалом Евро-2020

«У Англии очень сильные форварды: быстрые на флангах и мощные в центре. Кейн — один из сильнейших в мире, как и те нападающие, против которых мы играли в последних поединках. Я сразу сказал, что Англия будет одним из фаворитов на победу на Евро-2020. Два центральных защитника сборной Англии, Магуайр и Стоунс, обладают огромным опытом. Чтобы удивить их, необходима большая хитрость. Иммобиле и Белотти должны сохранять спокойствие. Когда они не забивают мячи, их критикуют, но они также очень важны в плане командной работы. Мы должны выводить их на позиции для результативного удара. В любом случае они, отдадут все силы и могут сыграть решающую роль», — цитирует слова Бонуччи официальный сайт УЕФА.

Финальный матч турнира Италия — Англия пройдёт 11 июля. Встреча состоится в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Ранее Спинаццола считает равными шансы Италии и Англии в финале Евро-2020.