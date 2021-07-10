Спинаццола считает равными шансы Италии и Англии в финале Евро-2020

Защитник сборной Италии по футболу Леонардо Спинаццола поделился ожиданиями от матча с командой Англии в финале чемпионата Европы.

Защитник сборной Италии по футболу Леонардо Спинаццола поделился ожиданиями от матча с командой Англии в финале чемпионата Европы.

«Надеюсь, что мы сможем победить. Думаю, шансы — 50 на 50. В сборной Англии на скамейке запасных есть выдающиеся игроки, такие как Рэшфорд, Санчо и Фоден, — они молоды, но показывают феноменальную игру. Это говорит о том, насколько сильна команда», — приводит слова Спинаццолы Football Italia.

Он считает, что, несмотря на то что игра будет сложной, итальянцы смогут добиться успеха.

Спинаццола пропустит предстоящую встречу из-за травмы, полученной в четвертьфинальном матче с Бельгией (2:1).

Финальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии состоится 11 июля на стадионе «Уэмбли».

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от финального матча Евро-2020 с командой Италии.