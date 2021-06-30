Член техкомитета РФС заявил, что менять Черчесова нецелесообразно

«Сошлись на том, что менять Черчесова нецелесообразно. Ведь есть локальные, а есть глобальные проблемы — те, в которых мы и повязли. На протяжении длительного периода времени результаты примерно одинаковые вне зависимости от главного тренера», — рассказал Игнатьев RT.
Он отметил, что исключением в этой закономерности является Гус Хиддинк.
«Но он работал с большими мастерами, которые затем представляли лучшие клубы Европы. Сейчас же у нас есть Александр Головин и Алексей Миранчук, которые делают первые шаги на серьёзном профессиональном уровне», — добавил Игнатьев.
Ранее он рассказал о докладе Черчесова на заседании техкомитета РФС.