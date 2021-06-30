Член техкомитета РФС заявил, что менять Черчесова нецелесообразно

Член технического комитета Российского футбольного союза (РФС), бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, к каким выводам пришёл комитет после заслушивания доклада наставника национальной команды Станислава Черчесова по итогам выступления на чемпионате Европы.

Член технического комитета Российского футбольного союза (РФС), бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, к каким выводам пришёл комитет после заслушивания доклада наставника национальной команды Станислава Черчесова по итогам выступления на чемпионате Европы.

«Сошлись на том, что менять Черчесова нецелесообразно. Ведь есть локальные, а есть глобальные проблемы — те, в которых мы и повязли. На протяжении длительного периода времени результаты примерно одинаковые вне зависимости от главного тренера», — рассказал Игнатьев RT.

Он отметил, что исключением в этой закономерности является Гус Хиддинк.

«Но он работал с большими мастерами, которые затем представляли лучшие клубы Европы. Сейчас же у нас есть Александр Головин и Алексей Миранчук, которые делают первые шаги на серьёзном профессиональном уровне», — добавил Игнатьев.

Ранее он рассказал о докладе Черчесова на заседании техкомитета РФС.