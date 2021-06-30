Игнатьев рассказал о докладе Черчесова на заседании техкомитета РФС

Член технического комитета Российского футбольного союза (РФС), бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал подробности о докладе наставника национальной команды Станислава Черчесова по итогам выступления на чемпионате Европы.

Член технического комитета Российского футбольного союза (РФС), бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал подробности о докладе наставника национальной команды Станислава Черчесова по итогам выступления на чемпионате Европы.

«Черчесов предоставил детальную, развёрнутую, профессиональную картину работы нашей команды в ходе подготовки к чемпионату Европы, а также участия в трёх матчах турнира. Было уделено внимание подготовке сборной к играм, разговор шёл о структуре тренировочных занятий, тактической направленности, об игре в обороне, атаке, о переходных фазах. Одним словом, всё было изложено в деталях. Думаю, здесь Черчесов показал себя знающим материал», — рассказал Игнатьев RT.

Он отметил, что затем были рассмотрены более специализированные темы.

«Как проводились занятия, какие задачи ставились, как играли, как подбирался состав. Впоследствии были подведены индивидуальные итоги — кто и как видит эту ситуацию», — добавил экс-наставник сборной.

Ранее сообщалось, что РФС признал выступление сборной России на Евро-2020 неудовлетворительным.