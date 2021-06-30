РФС признал выступление сборной России на Евро-2020 неудовлетворительным

«Доклад от Станислава Черчесова был обширным. Говорили о подготовке, составе, нагрузках, тестированиях, о том, кто как выдерживал. Были цифры, выкладки. Обсудили, в чём эта команда проигрывала команде 2018 года — в скоростно-силовых качествах. Признали результат на Евро неудовлетворительным», — приводит «Чемпионат» слова члена технического комитета РФС Гаджи Гаджиева.

Он отметил, что Черчесов сам подвёл к этому итогу.

«Он всё рассказал, объяснил, почему игроки в беге и скорости оказались хуже, чем три года назад. Скорость — один из важнейших критериев готовности. Если опережаешь соперника, то первым оказываешься на мяче», — добавил Гаджиев.

Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Черчесова потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) — и одержали победу над Финляндией (1:0). Российская команда набрала три очка и по дополнительным показателям заняла последнее, четвёртое место в группе.

Ранее появилась информация, что исполком РФС может пройти на следующей неделе.