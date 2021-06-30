СМИ: Исполком РФС может пройти на следующей неделе

Российский футбольный союз (РФС) готовится к проведению на следующей неделе заседания исполнительного комитета организации.

Российский футбольный союз (РФС) готовится к проведению на следующей неделе заседания исполнительного комитета организации.

Как сообщает «РБ-Спорт», главным вопросом повестки дня станет выступление сборной России на Евро-2020 и будущее наставника команды Станислава Черчесова.

Отмечается, что сам Черчесов в конце текущей недели может дать пресс-конференцию.

Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Черчесова потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) — и одержали победу над Финляндией (1:0). Российская команда набрала три очка и по дополнительным показателям заняла последнее, четвёртое место в группе.

Ранее сообщалось, что РФС перенёс заседание комитета по итогам выступления сборной России на Евро-2020.