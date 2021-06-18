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18 июня
Вирусный ролик с Черчесовым, запрет со стороны УЕФА и критика Нурмагомедова: что окружает Евро-2020
Ролик с участием главного тренера сборной России Станислава Черчесова, на котором он открывает одну бутылку газировки с помощью другой, стал вирусным и набрал полмиллиона просмотров в TikTok. УЕФА запретил футболистам убирать напитки спонсоров со стола во время пресс-конференций. Хабиб Нурмагомедов предположил, что выход в 1/8 финала — потолок для отечественной команды. Что окружает Евро-2020 — в материале RT.
Вирусный ролик с Черчесовым, запрет со стороны УЕФА и критика Нурмагомедова: что окружает Евро-2020
  • Reuters
Вирусный ролик с Черчесовым, запрет со стороны УЕФА и критика Нурмагомедова: что окружает Евро-2020
  • Reuters
Ролик с участием главного тренера сборной России Станислава Черчесова, на котором он открывает одну бутылку газировки с помощью другой, стал вирусным и набрал полмиллиона просмотров в TikTok. УЕФА запретил футболистам убирать напитки спонсоров со стола во время пресс-конференций. Хабиб Нурмагомедов предположил, что выход в 1/8 финала — потолок для отечественной команды. Что окружает Евро-2020 — в материале RT.

Смекалка от тренера

Пару дней назад тренер Станислав Черчесов невольно поддержал акцию Криштиану Роналду и Поля Погба, которые во время пресс-конференции убирали со стола бутылку Coca-Cola и безалкогольного пива соответственно. Португалец посоветовал болельщикам пить только воду, а француз ранее говорил, что не употребляет алкоголь.

Черчесов следовать их примеру не стал. Напротив, перед матчем с Финляндией специалист взял со стола одну бутылку Coca-Cola и ловко открыл ею другую, удивив всех собравшихся, а затем выпил содержимое. Позже все три ролика соединили в один, наложив забавную музыку. В результате видео уже собрало полмиллиона просмотров и более 3 тыс. комментариев.

@onezim89

🇵🇹Криш: Кола-вредно, пейте воду! 🇫🇷 Погба: Пиво-вредно🇷🇺 Стас: ... #евро2020 #черчесов #роналду #cocacola #pogba #ronaldo #cola

♬ Мэр Нефтеюганска - Мэр Нефтеюганска

Борьба с напитками

Похоже, вирусным стало и само поведение Роналду. Так, в среду убрал банки с газировкой со стола полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли, оформивший дубль в противостоянии со Швейцарией (3:0). А украинец Андрей Ярмоленко после победы над Северной Македонией, напротив, придвинул к себе все бутылки и в шутку сказал: «Свяжитесь со мной».

При этом в УЕФА, реагируя на действия Роналду, запретили футболистам убирать бутылки со стола.

Многие же сделали поступок португальца поводом для шуток. Так, например, поступил экс-защитник сборной Франции Патрис Эвра. Он выложил в своём Twitter забавный ролик под надписью: «Иду на пресс-конференцию Евро-2020 так же, как это сделали мои братья, Роналду и Погба».

Серебряный призёр чемпионата Европы положил перед собой на стол целый ряд предметов: бутылки с водой, пивом и вином, большую перечницу, электронную зубную щётку, тарелку с листьями салата и другое. В результате он убрал весь алкоголь, откусил кусочек зелени, попил из бутылки детского молока и ногой сбил пустую пластиковую тару.

Между тем стало известно, что могло спровоцировать особенный настрой португальца на матч с Венгрией. Оказывается, по пути в раздевалку один из охранников потребовал у футболиста пропуск. Либо мужчина действительно не узнал одного из самых популярных спортсменов мира, либо проявил принципиальность. Так или иначе, Роналду в итоге оформил дубль и помог своей команде победить.

Новая вспышка коронавируса

К сожалению, на нынешнем чемпионате Европы не проходит ни дня без новостей о тех или иных проблемах со здоровьем у футболистов. В четверг стало известно, что два члена сборной Словакии получили положительные результаты теста на коронавирус накануне матча со Швецией: защитник Денис Вавро и член тренерского штаба.

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Оба изолированы от команды, которая во время Евро проживает на базе «Зенита» в Санкт-Петербурге. При этом главный тренер коллектива Штефан Таркович сообщил, что Вавро чувствует себя нормально, но пропустит ближайшие встречи.

Ранее сомнительные тесты на COVID-19 сдали испанцы Серхио Бускетс и Диего Льоренте, португалец Жоау Канселу и россиянин Андрей Мостовой. В сборной Испании после двух выявленных случаев коронавируса решили вакцинировать всю команду.

Между тем датский полузащитник Кристиан Эриксен, который во время игры с Финляндией перенёс сердечный приступ, продолжает восстанавливаться. Также стала известна дальнейшая тактика лечения футболиста.

Врач национальной команды Мортен Боэсен сообщил, что ему будет введён специальный кардиовертер-дефибриллятор (ИКД). Он необходим для контроля сердечной деятельности и предотвращения остановок сердца. Эриксен согласился на операцию после консультации со специалистами.

Под нож хирургов пришлось лечь и бельгийцу Тимоти Кастаню после матча с Россией. Защитник «Лестера» получил двойной перелом стенок глазницы в столкновении с Далером Кузяевым. Предполагалось, что операция займёт от двух до четырёх часов, но в итоге она продлилась все шесть — случай оказался слишком тяжёлым. Мало того, Het Laatste Nieuws утверждает, что если бы удар пришёлся на три сантиметра выше, то футболисту пришлось бы завершить карьеру.

Совет Черчесову

А в России продолжают обсуждать игру подопечных Черчесова на Евро-2020. В частности, высказался на эту тему бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, который, как известно, является большим поклонником футбола. Он даже посетил стартовый матч с Бельгией в Санкт-Петербурге. Увиденное оставило у него негативное впечатление. По крайней мере, перспективы отечественной команды боец оценил довольно скромно.

«Могу сказать, что нет лидера. А если он есть, то не выполняет свои функции. Это точно не лучшая сборная России в истории. Считаю, лучшие были в начале и середине 2000-х. На данный момент идёт спад, но такое бывает. Команда перестраивается. Потолок — выйти из группы», — цитирует Нурмагомедова Prosports.kz.

Также экс-чемпион UFC выразил мнение, что Черчесов обязан отвечать на вопросы журналистов, поскольку представляет наиболее популярную футбольную сборную страны, а не по тхэквондо или любому другому виду спорта.

«Думаю, отвечать ему следует, конечно, поскольку столько людей болеют и переживают. Футболисты и тренеры сборной несут ответственность перед общественностью», — добавил Нурмагомедов.

Групповой просмотр матча России украинцами

Так или иначе, России всё же удалось одержать важнейшую победу и продолжить борьбу за попадание в плей-офф турнира. Любопытно, что матч с Финляндией смотрели в том числе и в украинской национальной команде. Соответствующий ролик появился на официальном YouTube-канале коллектива vZbirna. Футболисты «жовто-блакитных» с интересом наблюдали за игрой на планшете. Ни одну из команд они не поддерживали и лишь обменялись комментариями касательно финской бани. А защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко назвал финскую сборную «нормальными пацанами».

Сами украинцы в матче с Северной Македонией набрали важнейшие три очка.

С успехом футболистов оперативно поздравил президент страны Владимир Зеленский.

«Два блестящих гола и заслуженная победа в игре с Северной Македонией! Гордимся нашей сборной! Так держать! С вами поддержка всей Украины», — написал глава государства в Instagram.

Новости smi2.ru
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