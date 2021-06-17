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17 июня
Комментарий Урганта о Бузовой, пауза в матче Дании с Бельгией и бомба у стадиона в Риме: что окружает Евро-2020
Поль Погба убрал бутылку пива со стола во время пресс-конференции, повторив жест Криштиану Роналду с газировкой. Укусивший Погба Антонио Рюдигер избежал наказания за свой поступок. Матч Дании и Бельгии будет прерван на десятой минуте, чтобы футболисты выразили уважение Кристиану Эриксену. Перед встречей Италии и Швейцарии возле стадиона в Риме была найдена заминированная машина. Иван Ургант прокомментировал игру сборной России и конфликт Ольги Бузовой с Дмитрием Губерниевым. Что окружает Евро-2020 — в материале RT.
Что окружает Евро-2020
  • AFP
  • © Jonathan NACKSTRAND
Что окружает Евро-2020
  • AFP
  • © Jonathan NACKSTRAND
Поль Погба убрал бутылку пива со стола во время пресс-конференции, повторив жест Криштиану Роналду с газировкой. Укусивший Погба Антонио Рюдигер избежал наказания за свой поступок. Матч Дании и Бельгии будет прерван на десятой минуте, чтобы футболисты выразили уважение Кристиану Эриксену. Перед встречей Италии и Швейцарии возле стадиона в Риме была найдена заминированная машина. Иван Ургант прокомментировал игру сборной России и конфликт Ольги Бузовой с Дмитрием Губерниевым. Что окружает Евро-2020 — в материале RT.

Погба против пива

 

Тренд на отказ от участия в рекламе спонсоров Евро-2020 набирает обороты. После того как Криштиану Роналду во время пресс-конференции демонстративно убрал со стола бутылки Coca-Cola, его жест повторил французский футболист Поль Погба. Правда, он выразил своё недовольство по отношению не к газировке, а к пиву.

Во время общения с прессой после матча с Германией на столе перед Погба оказалась бутылка пива, предоставленная спонсором турнира. Полузащитник опустил её на пол, но затем вернул обратно, когда ответил на все вопросы.

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СМИ сразу предположили, что такие действия могли быть связаны с религией. Погба родился в мусульманской семье и два года назад принял ислам, который запрещает употреблять алкоголь. Впрочем, конкретно в той бутылке, которую он временно спрятал, было безалкогольное пиво.

Теперь болельщики гадают, применят ли спонсоры санкции к футболистам, так как они не позволяют организаторам выполнять свои обязательства. Но в Coca-Cola уже объявили, что претензий к Роналду не имеют. Компания выпустила заявление, в котором сказала, что все люди вправе иметь свои предпочтения в напитках.

Дисквалификация Арнаутовича и прощение Рюдигера

С именем Погба связан ещё один эпизод, который активно обсуждается во время Евро-2020. В матче с Германией его попытался укусить Антонио Рюдигер. Немецкий защитник подошёл к сопернику сзади и тронул зубами его плечо. Погба это не понравилось, и он попросил арбитра наказать немца, но реакции с его стороны не было.

В 2014 году в похожей ситуации оказались уругваец Луис Суарес и итальянец Джорджо Кьеллини на чемпионате мира. Тогда Суарес укусил соперника и сначала избежал наказания, но позже его дисквалифицировали на девять матчей. В случае с Рюдигером санкций всё-таки не будет. По данным Sky Sports, УЕФА не будет открывать дело по этому поводу, тем более что Погба сам призвал не наказывать немецкого футболиста слишком сильно.

А вот австрийцу Марко Арнаутовичу придётся ответить за свои слова, сказанные в матче с Северной Македонией. УЕФА признал, что он оскорбил соперников, в числе которых были этнические албанцы, и дисквалифицировал футболиста на один матч. Ему придётся пропустить ключевую игру с Нидерландами, в которой определится лидер группы C.

Дань уважения Эриксену

17 июня в Копенгагене пройдёт матч между Данией и Бельгией в рамках второго тура группового этапа. Уже сейчас известно, что игра будет прервана на десятой минуте. Причина вполне уважительная — так команды хотят выразить поддержку и уважение Кристиану Эриксену, который пропустит встречу из-за проблем со здоровьем.

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О готовящейся акции рассказал форвард бельгийцев и одноклубник Эриксена Ромелу Лукаку. На десятой минуте команда, владеющая мячом, выбьет его в аут, и, пока матч будет прерван, футболисты поаплодируют датскому полузащитнику. Такое время акции выбрано неслучайно — Эриксен играет под десятым номером.

Тем временем глава Датского футбольного союза Йеспер Меллер подверг критике решение УЕФА доигрывать тот матч с Финляндией, в котором Эриксен потерял сознание. Он заявил СМИ, что игроки и тренеры выступали против того, чтобы играть сразу после госпитализации полузащитника. Меллер предложил выработать точные правила, которые будут действовать в подобных ситуациях в будущем.

Угроза взрыва перед матчем

Встреча Италии и Швейцарии, состоявшаяся 16 июня, могла омрачиться трагедией. Рядом со стадионом «Олимпико» обнаружили машину со взрывным устройством. Для её обезвреживания вызвали бригаду сапёров и перекрыли несколько улиц. Проведению матча этот инцидент не помешал — он начался вовремя и закончился победой хозяев поля.

Информацию о найденной бомбе подтвердила мэр Рима Вирджиния Рагги. В своём Twitter она сообщила, что устройство находилось в машине местного чиновника Марко Дории. Полиция ранее уже брала его под защиту в связи с угрозами из-за его профессиональной деятельности.

Ургант о Евро-2020

Последние события чемпионата Европы по футболу не оставил без внимания известный телеведущий Иван Ургант. В своей программе «Вечерний Ургант» он высмеял игру сборной России после поражения от Бельгии. По его словам, национальная команда вернулась в то состояние, по которому успели соскучиться болельщики.

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«Громко, ярко и результативно начался чемпионат Европы по футболу. В основном благодаря сборной России. На мой взгляд, наша сборная вернулась к той идеальной форме, по которой мы, честно говоря, соскучились. К своей неинтересной, скучной игре — той, которую мы называем фирменной. Вот эти наши коронные результативные ошибки, эти потери мяча, редкие и оттого ещё более ценные попадания в створ ворот... В матче с бельгийцами было одно попадание», — сказал Ургант.

Не оставил без внимания телеведущий и недавний конфликт Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева в прямом эфире «Матч ТВ». Ургант удивился внешнему виду комментатора, который брал интервью у певицы, и посоветовал игрокам сборной России сходить на её спектакль.

«Наши футболисты сказали, что бельгийцы их ничем не удивили? Да и что там удивляться. Хочется сказать нашим парням: хотите удивиться — вы лучше сходите во МХАТ на спектакль «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой. Она поругалась со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым. Оля расплакалась прямо в эфире «Матч ТВ». Очень неприятная ситуация. Дмитрий задал вопрос про коньяк, Ольга сразу начала плакать. Я посмотрел всё интервью и могу сказать одно: задавая яркие и интересные вопросы в своих интервью, Дмитрий забывает задать главный вопрос своему стилисту», — пошутил Ургант.

Новости smi2.ru
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