Комментарий Урганта о Бузовой, пауза в матче Дании с Бельгией и бомба у стадиона в Риме: что окружает Евро-2020

Поль Погба убрал бутылку пива со стола во время пресс-конференции, повторив жест Криштиану Роналду с газировкой. Укусивший Погба Антонио Рюдигер избежал наказания за свой поступок. Матч Дании и Бельгии будет прерван на десятой минуте, чтобы футболисты выразили уважение Кристиану Эриксену. Перед встречей Италии и Швейцарии возле стадиона в Риме была найдена заминированная машина. Иван Ургант прокомментировал игру сборной России и конфликт Ольги Бузовой с Дмитрием Губерниевым. Что окружает Евро-2020 — в материале RT.

Поль Погба убрал бутылку пива со стола во время пресс-конференции, повторив жест Криштиану Роналду с газировкой. Укусивший Погба Антонио Рюдигер избежал наказания за свой поступок. Матч Дании и Бельгии будет прерван на десятой минуте, чтобы футболисты выразили уважение Кристиану Эриксену. Перед встречей Италии и Швейцарии возле стадиона в Риме была найдена заминированная машина. Иван Ургант прокомментировал игру сборной России и конфликт Ольги Бузовой с Дмитрием Губерниевым. Что окружает Евро-2020 — в материале RT.

Погба против пива

Тренд на отказ от участия в рекламе спонсоров Евро-2020 набирает обороты. После того как Криштиану Роналду во время пресс-конференции демонстративно убрал со стола бутылки Coca-Cola, его жест повторил французский футболист Поль Погба. Правда, он выразил своё недовольство по отношению не к газировке, а к пиву.

Во время общения с прессой после матча с Германией на столе перед Погба оказалась бутылка пива, предоставленная спонсором турнира. Полузащитник опустил её на пол, но затем вернул обратно, когда ответил на все вопросы.

СМИ сразу предположили, что такие действия могли быть связаны с религией. Погба родился в мусульманской семье и два года назад принял ислам, который запрещает употреблять алкоголь. Впрочем, конкретно в той бутылке, которую он временно спрятал, было безалкогольное пиво.

Теперь болельщики гадают, применят ли спонсоры санкции к футболистам, так как они не позволяют организаторам выполнять свои обязательства. Но в Coca-Cola уже объявили, что претензий к Роналду не имеют. Компания выпустила заявление, в котором сказала, что все люди вправе иметь свои предпочтения в напитках.

Дисквалификация Арнаутовича и прощение Рюдигера

С именем Погба связан ещё один эпизод, который активно обсуждается во время Евро-2020. В матче с Германией его попытался укусить Антонио Рюдигер. Немецкий защитник подошёл к сопернику сзади и тронул зубами его плечо. Погба это не понравилось, и он попросил арбитра наказать немца, но реакции с его стороны не было.

В 2014 году в похожей ситуации оказались уругваец Луис Суарес и итальянец Джорджо Кьеллини на чемпионате мира. Тогда Суарес укусил соперника и сначала избежал наказания, но позже его дисквалифицировали на девять матчей. В случае с Рюдигером санкций всё-таки не будет. По данным Sky Sports, УЕФА не будет открывать дело по этому поводу, тем более что Погба сам призвал не наказывать немецкого футболиста слишком сильно.

А вот австрийцу Марко Арнаутовичу придётся ответить за свои слова, сказанные в матче с Северной Македонией. УЕФА признал, что он оскорбил соперников, в числе которых были этнические албанцы, и дисквалифицировал футболиста на один матч. Ему придётся пропустить ключевую игру с Нидерландами, в которой определится лидер группы C.

Дань уважения Эриксену

17 июня в Копенгагене пройдёт матч между Данией и Бельгией в рамках второго тура группового этапа. Уже сейчас известно, что игра будет прервана на десятой минуте. Причина вполне уважительная — так команды хотят выразить поддержку и уважение Кристиану Эриксену, который пропустит встречу из-за проблем со здоровьем.

О готовящейся акции рассказал форвард бельгийцев и одноклубник Эриксена Ромелу Лукаку. На десятой минуте команда, владеющая мячом, выбьет его в аут, и, пока матч будет прерван, футболисты поаплодируют датскому полузащитнику. Такое время акции выбрано неслучайно — Эриксен играет под десятым номером.

Тем временем глава Датского футбольного союза Йеспер Меллер подверг критике решение УЕФА доигрывать тот матч с Финляндией, в котором Эриксен потерял сознание. Он заявил СМИ, что игроки и тренеры выступали против того, чтобы играть сразу после госпитализации полузащитника. Меллер предложил выработать точные правила, которые будут действовать в подобных ситуациях в будущем.

Угроза взрыва перед матчем

Встреча Италии и Швейцарии, состоявшаяся 16 июня, могла омрачиться трагедией. Рядом со стадионом «Олимпико» обнаружили машину со взрывным устройством. Для её обезвреживания вызвали бригаду сапёров и перекрыли несколько улиц. Проведению матча этот инцидент не помешал — он начался вовремя и закончился победой хозяев поля.

Информацию о найденной бомбе подтвердила мэр Рима Вирджиния Рагги. В своём Twitter она сообщила, что устройство находилось в машине местного чиновника Марко Дории. Полиция ранее уже брала его под защиту в связи с угрозами из-за его профессиональной деятельности.

Ургант о Евро-2020

Последние события чемпионата Европы по футболу не оставил без внимания известный телеведущий Иван Ургант. В своей программе «Вечерний Ургант» он высмеял игру сборной России после поражения от Бельгии. По его словам, национальная команда вернулась в то состояние, по которому успели соскучиться болельщики.

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«Громко, ярко и результативно начался чемпионат Европы по футболу. В основном благодаря сборной России. На мой взгляд, наша сборная вернулась к той идеальной форме, по которой мы, честно говоря, соскучились. К своей неинтересной, скучной игре — той, которую мы называем фирменной. Вот эти наши коронные результативные ошибки, эти потери мяча, редкие и оттого ещё более ценные попадания в створ ворот... В матче с бельгийцами было одно попадание», — сказал Ургант.

Не оставил без внимания телеведущий и недавний конфликт Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева в прямом эфире «Матч ТВ». Ургант удивился внешнему виду комментатора, который брал интервью у певицы, и посоветовал игрокам сборной России сходить на её спектакль.

«Наши футболисты сказали, что бельгийцы их ничем не удивили? Да и что там удивляться. Хочется сказать нашим парням: хотите удивиться — вы лучше сходите во МХАТ на спектакль «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой. Она поругалась со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым. Оля расплакалась прямо в эфире «Матч ТВ». Очень неприятная ситуация. Дмитрий задал вопрос про коньяк, Ольга сразу начала плакать. Я посмотрел всё интервью и могу сказать одно: задавая яркие и интересные вопросы в своих интервью, Дмитрий забывает задать главный вопрос своему стилисту», — пошутил Ургант.