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17 июня
Нурмагомедов считает, что Черчесову стоит отвечать на все вопросы журналистов
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову не стоит избегать ответов на вопросы журналистов.
Нурмагомедов считает, что Черчесову стоит отвечать на все вопросы журналистов
  • Reuters
Нурмагомедов считает, что Черчесову стоит отвечать на все вопросы журналистов
  • Reuters
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову не стоит избегать ответов на вопросы журналистов.

«Думаю, что Черчесов не отвечает, потому что у него уже было много скандальных интервью. Мне кажется, что он устал от этого. Но я думаю, что он должен отвечать на вопросы журналистов. Сборная России по футболу — это не сборная по тхэквондо, ММА или ещё по чему-то. Футбол смотрят везде — от Камчатки до Калининграда. Столько людей болеют, переживают, сборная несёт ответственность перед общественностью. А так — это его выбор, критиковать его... Но я бы отвечал. Был бы предельно откровенен, отвечал бы на вопросы», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Ранее Нурмагомедов признался, что оставил мечты о футбольной карьере.

Новости smi2.ru
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