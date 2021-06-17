Нурмагомедов считает, что Черчесову стоит отвечать на все вопросы журналистов

«Думаю, что Черчесов не отвечает, потому что у него уже было много скандальных интервью. Мне кажется, что он устал от этого. Но я думаю, что он должен отвечать на вопросы журналистов. Сборная России по футболу — это не сборная по тхэквондо, ММА или ещё по чему-то. Футбол смотрят везде — от Камчатки до Калининграда. Столько людей болеют, переживают, сборная несёт ответственность перед общественностью. А так — это его выбор, критиковать его... Но я бы отвечал. Был бы предельно откровенен, отвечал бы на вопросы», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Ранее Нурмагомедов признался, что оставил мечты о футбольной карьере.