Стерлинг прокомментировал эпизод с пенальти в полуфинале Евро-2020

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг поделился мнением о победе над национальной командой Дании в матче 1/2 финала чемпионата Европы по футболу — 2020.

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг поделился мнением о победе над национальной командой Дании в матче 1/2 финала чемпионата Европы по футболу — 2020.

«Это была отличная игра. Сборная Англии впервые пропустила, но проявила хороший настрой и хорошо отреагировала. Мы знали, что будет трудно, оставались терпеливыми и сделали ещё один шаг в нужном направлении. Теперь нас ждёт Италия», — цитирует Стерлинга BBC.

Также нападающий прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота датской команды.

«Я вошёл в штрафную, и он выставил правую ногу. Мяч в сетке ворот — это всё, что имеет значение», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась в дополнительное время со счётом 2:1.

На 103-й минуте игры главный арбитр указал на 11-метровую отметку после падения в штрафной полузащитника английской сборной Рахима Стерлинга. Нападающий англичан Гарри Кейн не реализовал пенальти, но отправил мяч в сетку ворот на добивании.

Ранее сообщалось, что Англия встретится с Италией в финале Евро-2020.