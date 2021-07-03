Кейн забил второй мяч на Евро-2020

Сборная Англии повела в счёте матча 1/4 финала чемпионата Европы по футболу с национальной командой Украины.

Сборная Англии повела в счёте матча 1/4 финала чемпионата Европы по футболу с национальной командой Украины.

На четвёртой минуте встречи, проходящей в Риме на «Стадио Олимпико», с передачи Рахима Стерлинга отличился Гарри Кейн. Для форварда это второй гол на нынешнем Евро.

Этот гол Англии стал самым ранним на чемпионатах Европы с Евро-2004, когда Майкл Оуэн забил Португалии на третьей минуте матча.

Гол Кейна также стал шестым для Англии в первые четыре минуты матчей Евро, при этом англичане не выиграли ни один из этих матчей — две ничьих и три поражения.

По итогам десяти минут матча счёт 1:0 в пользу Англии.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.